Жінка йде у дощовику. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 19 жовтня, на Харківщині очікуються дощі, а подекуди й грози. Опади розпочнуться вночі, проте вдень стануть слабшими. Температура повітря підніметься до +20 °C, а вже наступними днями поступово знижуватиметься. У самому Харкові також дощитиме, хоча сильного похолодання поки не прогнозують.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові 19 жовтня

За прогнозом синоптиків, 19 жовтня у Харкові буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде дощ, удень очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+14 °C, а вдень підніметься до +16…+18 °C.

Погода на Харківщині 19 жовтня

У Харківській області 19 жовтня також прогнозують хмарність із проясненнями. Уночі пройдуть дощі, місцями можливі грози. Вдень в окремих районах очікується невеликий дощ. Південно-східний вітер сягатиме 7–12 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься від +10 до +15 °C, а вдень — від +15 до +20 °C.

Прогноз на наступні дні

У вівторок, 20 жовтня, на Харківщині буде хмарно з проясненнями, але істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінить напрямок на східний, його швидкість становитиме 7–12 м/с. Уночі очікується +8…+13 °C, удень — +13…+18 °C.

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У середу, 21 жовтня, дощі повернуться. Уночі вони пройдуть місцями, вдень в окремих районах будуть невеликими. Східний вітер збережеться зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °C, удень — +11…+16 °C.

Підготовка до зими у Харкові: останні новини

Новини.LIVE повідомляли, що Харків готується до опалювального сезону під постійними російськими атаками. Міський голова Ігор Терехов розповів, що комунальні служби розробляють різні сценарії на випадок пошкодження енергетичної інфраструктури. За його словами, проходження зими залежатиме не лише від підготовки міста, а й від інтенсивності обстрілів та роботи протиповітряної оборони.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час майбутнього опалювального сезону в Харкові під загрозою може опинитися не лише електропостачання, а й водна інфраструктура. Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що через постійні російські атаки складно оцінити готовність міста до холодів. Пошкодження інфраструктури залишається одним із головних ризиків для комунальних послуг.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Харкові встановлюють додаткове енергетичне обладнання та модульні котельні перед опалювальним сезоном. Міський голова Ігор Терехов розповів, що підготовка до наступної зими починається ще до завершення попередньої. Комунальні служби працюють над посиленням енергетичної стійкості міста та відновленням пошкоджених мереж.