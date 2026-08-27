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Главная Харьков В Харькове дрон попал в балкон дома: есть пострадавший

В Харькове дрон попал в балкон дома: есть пострадавший

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 07:05
Обстрел Харькова 27 августа — дрон попал в балкон, пострадал мужчина
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Российские оккупанты в ночь на 27 августа атаковали Харьков с помощью дрона. Вражеский беспилотник попал в балкон одного из домов, в результате чего пострадал житель города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковской ОВА.

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Последствия обстрела Харькова 27 августа

Мэр Харькова Игорь Терехов пока ничего об атаке не писал, однако глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ночью под удар беспилотника попал Индустриальный район города.

"Ночью было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в балкон 4-го этажа многоэтажного жилого дома в Индустриальном районе", — говорится в сообщении в Telegram.

По словам Синегубова, в результате атаки у 30-летнего мужчины развилась острая стрессовая реакция. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, россияне в ночь с 23 на 24 августа атаковали Харьков и пригороды. В результате обстрела погибли люди, были пострадавшие, а также было зафиксировано попадание в АЗС.

Также мы писали, что враг нанёс удар по Харькову в ночь на 23 августа. Тогда из-за вражеских ударов загорелись дома и пострадали люди.

Харьков взрыв обстрелы дроны пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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