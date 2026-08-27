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Головна Харків У Харкові дрон влучив у балкон будинку: є постраждалий

У Харкові дрон влучив у балкон будинку: є постраждалий

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 07:05
Обстріл Харкова 27 серпня - дрон влучив у балкон, постраждав чоловік
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Російські окупанти в ніч на 27 серпня атакували дроном Харків. Ворожий безпілотників влучив по балкону одного з будинків, внаслідок чого постраждав мешканець міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської ОВА.

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Наслідки обстрілу Харкова 27 серпня

Мер Харкова Ігор Терехов наразі нічого про атаку не писав, однак начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі під удар безпілотника потрапив Індустріальний район міста.

"Вночі було зафіксовано влучання ворожого безпілотника в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в Індустріальному районі", — йдеться у повідомленні в Telegram.

За словами Синєгубова, внаслідок атаки гострої реакції на стрес зазнав 30-річний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

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Пост Синєгубова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч з 23 проти 24 серпня атакували Харків та передмістя. Внаслідок обстрілу загинули люди, були постраждалі, а також було зафіксовано влучання в АЗС.

Також ми писали, що ворог вдарив по Харкову в ніч проти 23 серпня. Тоді через ворожі удари загорілися будинки та постраждали люди.

Харків вибух обстріли дрони постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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