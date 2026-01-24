Обстрел Харькова 24 января - дрон попал в дом, горит квартира

Срочная новость

Российские оккупанты в ночь на 24 января массированно атаковали Харьков дронами. В результате обстрела зафиксировано попадание в дом и пожар в квартире.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Игорь Терехов.

"По предварительной информации, в Индустриальном районе имеем попадание в дом и возгорание квартиры", - говорится в сообщении в 00:52.

Отметим, что в городе было слышно уже около десяти взрывов. Некоторые каналы пишут, что уже даже больше.

