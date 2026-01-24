Обстріл Харкова 24 січня - дрон влучив у будинок, горить квартира

У Харкові дрон влучив у будинок, горить квартира
Дата публікації: 24 січня 2026 00:59
Термінова новина
Російські окупанти в ніч проти 24 січня масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в будинок та пожежу у квартирі.
Про це у Telegram повідомляє мер міста Ігор Терехов.
"За попередньою інформацією, в Індустріальному районі маємо влучання в будинок та загорання квартири", — йдеться у повідомленні о 00:52.
Зазначимо, що у місті було чути вже близько десяти вибухів. Деякі канали пишуть, що вже навіть більше.
Новина доповнюється...
