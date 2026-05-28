Главная Харьков В Харькове не будет газа и воды: причины и сроки подачи

В Харькове не будет газа и воды: причины и сроки подачи

Дата публикации 28 мая 2026 09:50
Специалист ремонтирует сети. Фото: Харьковский городской филиал "Газсети"

Сегодня, 28 мая в части Киевского и Шевченковского районов Харькова временно отключат газ и воду из-за плановых работ. Коммунальщики просят жителей перекрыть газовые краны и сделать запас воды. Подачу услуг обещают восстановить после завершения работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковские городские "Газсети".

Где отключат газ

Харьковский городской филиал "Газсети" сообщил, что 28 мая проведет работы на системе газоснабжения в Киевском районе. Временно без газа останутся жители таких адресов:

  • пер. Стельмаха, 4;
  • переулок Беспаловский, 8-А;
  • ул. Шевченко, 24;
  • переулок Остроградский, 4-А и 4.

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и быть осторожными во время проведения работ.

Когда вернут

Подключение домов к газоснабжению проведут после завершения работ. Также работники должны получить доступ ко всем квартирам для проверки внутридомовых сетей. В "Газосетях" извинились перед жителями за временные неудобства.

Отключение воды

Кроме газа, 28 мая в части Киевского и Шевченковского районов временно не будет воды. Водоснабжение планируют отключить с 8:30 до 20:00 из-за подготовки сетей к осенне-зимнему периоду. Без воды останутся жители районов вблизи Центрального парка, зоопарка, проспекта Науки, улицы Сумской, НТУ "ХПИ" и завода "ФЭД".

Коммунальщики советуют харьковчанам заранее сделать запас питьевой и технической воды.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать критическую инфраструктуру Харьковщины и наносить удары по гражданским объектам. Под прицелом оказываются также работники, которые восстанавливают энергосистему региона. Такие атаки происходят во время их работы на местах повреждений. На этот раз удар пришелся по бригаде энергетиков.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 26 мая временно ограничивали доступ к двум выходам в метро. Причина — ремонтные работы в подуличных переходах на станциях "Левада" и "Научная". Ограничения действовали до вечера.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
