У Харкові не буде газу та води: причини та терміни подачі

Фахівець ремонтує мережі. Фото: Харківська міська філія "Газмережі"

Сьогодні, 28 травня у частині Київського та Шевченківського районів Харкова тимчасово вимкнуть газ і воду через планові роботи. Комунальники просять мешканців перекрити газові крани та зробити запас води. Подачу послуг обіцяють відновити після завершення робіт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківські міські "Газмережі".

Де вимкнуть газ

Харківська міська філія "Газмережі" повідомила, що 28 травня проведе роботи на системі газопостачання у Київському районі. Тимчасово без газу залишаться мешканці таких адрес:

пров. Стельмаха, 4;

пров. Безпалівський, 8-А;

вул. Шевченка, 24;

пров. Остроградський, 4-А та 4.

Жителів просять перекрити крани перед газовими приладами та бути обережними під час проведення робіт.

Коли повернуть

Підключення будинків до газопостачання проведуть після завершення робіт. Також працівники мають отримати доступ до всіх квартир для перевірки внутрішньобудинкових мереж. У "Газмережах" перепросили мешканців за тимчасові незручності.

Відключення води

Окрім газу, 28 травня у частині Київського та Шевченківського районів тимчасово не буде води. Водопостачання планують відключити з 8:30 до 20:00 через підготовку мереж до осінньо-зимового періоду. Без води залишаться мешканці районів поблизу Центрального парку, зоопарку, проспекту Науки, вулиці Сумської, НТУ "ХПІ" та заводу "ФЕД".

Комунальники радять харків’янам заздалегідь зробити запас питної та технічної води.

