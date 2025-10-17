Видео
Харьков

Армия
Харьков Новые станции и депо — Терехов обещает изменения в метро Харькова

Новые станции и депо — Терехов обещает изменения в метро Харькова

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 00:01
обновлено: 00:01
Харьков расширяет метро - Терехов раскрыл детали - Харьков расширяет метро
Олег Синегубов и Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Харьков готовится к масштабному развитию метрополитена. Город планирует закупить новые вагоны, построить две дополнительные станции и первое подземное депо.

Об этом Игорь Терехов сообщил на мероприятии в рамках Ассоциации прифронтовых городов, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Харьков расширяет метро

По словам мэра, проектно-сметная документация уже разработана, а тендерные процедуры находятся в процессе. Инициативу обсуждали с Европейским инвестиционным банком и на уровне Евросоюза — результатом стало решение о предоставлении гарантий на реализацию проекта.

"Мы доказали, что этот проект необходим. Европейский Союз согласился и принял решение о предоставлении гарантий. Это важный шаг для города, который, несмотря на войну, продолжает жить и развиваться", — подчеркнул Терехов.

Мэр подчеркнул, что даже в условиях постоянных рисков для Харькова критически важно продолжать восстановление инфраструктуры.

"Если мы остановим строительство, прекратим финансирование инфраструктурных проектов — люди потеряют веру. Они увидят нашу несостоятельность, и это станет сигналом, что поставлен крест на жизни и развитии территорий", — сказал он.

Кроме того, во время заседания Игорь Терехов отметил, что в прифронтовых регионах работники нуждаются в повышении заработной платы, поскольку они выполняют свои обязанности в более сложных условиях.

А также к Ассоциации прифронтовых городов и громад присоединились уже 56 громад Харьковщины.

Харьков метро Игорь Терехов фронт станции метро
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
