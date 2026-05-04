В Харькове открыли еще одну подземную школу: на очереди детсад

Дети в подземной школе Харькова.

В Харькове открыли новую подземную школу, рассчитанную на 1800 учеников. Это первое такое заведение в Слободском районе города. Строительство длилось около года и финансировалось из городского и государственного бюджетов. Однако таких школ необходимо еще более десяти, чтобы покрыть все потребности.

Новая школа

В Харькове открыли девятую подземную школу. Она появилась в Слободском районе, где раньше не хватало безопасных учебных заведений. Школа большая и может принять более 1500 учеников. Здесь созданы условия для обучения даже во время воздушных тревог. Также планируют организовать занятия по выходным, чтобы больше детей могли посещать уроки.

"Это большая школа на 1800 учеников, и она будет работать даже в выходные. Для нас важно, чтобы дети имели возможность учиться", — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр Харькова Игорь Терехов.

Строительство длилось около года — работы начали в конце мая 2025 года. Объект расположен под землей и имеет все необходимое для длительного пребывания детей. В школе есть техника, системы безопасности и укрытия. Это позволяет проводить полноценное обучение без перехода в онлайн.

"Дети очень ждали эту школу, потому что в этом районе не хватало таких больших и безопасных заведений", — рассказал мэр Харькова.

Финансирование строительства

Школу построили преимущественно за средства городского бюджета. В то же время город сотрудничает с государством для реализации подобных проектов. Сейчас в Харькове одновременно возводят еще несколько подземных объектов. Это часть системной работы, чтобы вернуть детей к офлайн-обучению. Все такие проекты требуют значительных затрат.

"Мы построили эту школу за средства городского бюджета и продолжаем строительство других. Уже возводим еще две школы", — заявил Терехов.

Медицинский кабинет в школе.

Проекты школ

Подземные школы в Харькове строят по типовым решениям. Но каждый проект меняют под конкретный район. Учитывают количество детей, особенности почв и уровень подземных вод. От этого зависит глубина строительства и конструкции. Поэтому одинаковых школ в городе фактически нет.

"Есть типовой проект, но его нужно адаптировать под каждый район. Важны и грунты, и количество детей", — поделился мэр Харькова.

Игорь Терехов с учениками.

Сейчас в Харькове уже используют несколько вариантов таких проектов. Это позволяет быстрее строить новые объекты. Различные решения помогают учесть особенности застройки. Благодаря этому школы можно возводить в разных частях города.

"У нас есть несколько вариантов таких школ, и мы выбираем решение в зависимости от условий", — пояснил Игорь Терехов.

Дефицит мест

Сейчас подземные школы покрывают лишь часть потребностей Харькова. Почти половина детей уже могут учиться офлайн в безопасных условиях. Остальные до сих пор вынуждены учиться дистанционно или комбинированно. Город постепенно расширяет сеть таких заведений. Но это долгий процесс.

"Сегодня около 40% детей имеют возможность учиться офлайн в безопасных условиях. Это хороший результат, но недостаточный", — отметил глава города.

Лестница в подземную школу.

Чтобы полностью обеспечить город, нужно еще более 10 подземных школ. Часть из них уже планируют строить. В этом году должны начать или продолжить работы еще на нескольких объектах. Это позволит постепенно сократить дефицит мест.

"Чтобы покрыть все потребности, необходимо еще примерно 11-12 таких школ", — заявил мэр Терехов.

Подземный детсад

Параллельно в Харькове строят первый подземный детский сад. Он будет рассчитан на более сотни детей. Это более сложный проект, чем школа, ведь дети находятся там дольше. Нужно обеспечить условия для отдыха, питания и игр. Также важны требования к безопасности.

"Мы начали строительство подземного детского сада на 120 детей. Это очень сложный и дорогой проект", — отметил мэр Харькова.

Плакат в школе.

Проект предусматривает полноценное функционирование заведения под землей. Все помещения будут адаптированы для длительного пребывания детей. Работы продолжаются и требуют значительных ресурсов. Но власти считают это направление приоритетным.

"К таким заведениям другие требования, потому что дети находятся там целый день. Поэтому безопасность — на первом месте", — добавил Терехов.

Опыт города

Харьков стал первым городом в Украине, который разработал полноценные проекты подземных школ. Все расчеты выполняли местные специалисты. Это позволило быстро запускать строительство новых объектов. Город уже накопил практический опыт в этой сфере. Его готовы передавать другим регионам.

"Харьков был первым городом, который самостоятельно разработал проект подземной школы. Все расчеты сделали наши специалисты", — рассказал глава города.

Буфет в учебном заведении.

Этот опыт уже используют другие прифронтовые города. В частности, в Запорожье построили школу по харьковским чертежам. Подобные проекты могут появиться и в других регионах. Это поможет быстрее обеспечить безопасное обучение в Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным представительницы горсовета, сейчас в Харькове очно учатся почти 20 тысяч детей. Деменко рассказала, что первую подземную школу в Харькове открыли в 2024 году, еще 6 — в 2025-м, восьмую — в январе 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что городской голова Харькова Игорь Терехов объяснил, с кем город уже поделился проектом подземных школ. По его словам, речь идет о Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах.