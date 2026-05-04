У Харкові відкрили ще одну підземну школу: на черзі дитсадок

Діти у підземній школі Харкова. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відкрили нову підземну школу, розраховану на 1800 учнів. Це перший такий заклад у Слобідському районі міста. Будівництво тривало близько року і фінансувалося з міського та державного бюджетів. Однак таких шкіл необхідно ще понад десять, щоб покрити всі потреби.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Нова школа

У Харкові відкрили дев’яту підземну школу. Вона з’явилася у Слобідському районі, де раніше бракувало безпечних навчальних закладів. Школа велика і може прийняти понад 1500 учнів. Тут створені умови для навчання навіть під час повітряних тривог. Також планують організувати заняття у вихідні, щоб більше дітей могли відвідувати уроки.

"Це велика школа на 1800 учнів, і вона працюватиме навіть у вихідні. Для нас важливо, щоб діти мали можливість навчатися", — зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Будівництво тривало приблизно рік — роботи почали наприкінці травня 2025 року. Об’єкт розташований під землею і має все необхідне для тривалого перебування дітей. У школі є техніка, системи безпеки та укриття. Це дозволяє проводити повноцінне навчання без переходу в онлайн.

Читайте також:

"Діти дуже чекали на цю школу, бо в цьому районі не вистачало таких великих і безпечних закладів", — розповів мер Харкова.

Фінансування будівництва

Школу побудували переважно за кошти міського бюджету. Водночас місто співпрацює з державою для реалізації подібних проєктів. Зараз у Харкові одночасно зводять ще кілька підземних об’єктів. Це частина системної роботи, щоб повернути дітей до офлайн-навчання. Усі такі проєкти потребують значних витрат.

"Ми побудували цю школу за кошти міського бюджету і продовжуємо будівництво інших. Уже зводимо ще дві школи", — заявив Терехов.

Медичний кабінет в школі. Фото: Новини.LIVE

Проєкти шкіл

Підземні школи у Харкові будують за типовими рішеннями. Але кожен проєкт змінюють під конкретний район. Враховують кількість дітей, особливості ґрунтів і рівень підземних вод. Від цього залежить глибина будівництва та конструкції. Тому однакових шкіл у місті фактично немає.

"Є типовий проєкт, але його потрібно адаптувати під кожен район. Важливі і ґрунти, і кількість дітей", — поділився мер Харкова.

Ігор Терехов з учнями. Фото: Новини.LIVE

Зараз у Харкові вже використовують кілька варіантів таких проєктів. Це дозволяє швидше будувати нові об’єкти. Різні рішення допомагають врахувати особливості забудови. Завдяки цьому школи можна зводити у різних частинах міста.

"У нас є кілька варіантів таких шкіл, і ми обираємо рішення залежно від умов", — пояснив Ігор Терехов.

Дефіцит місць

Наразі підземні школи покривають лише частину потреб Харкова. Майже половина дітей уже можуть навчатися офлайн у безпечних умовах. Решта досі змушена навчатися дистанційно або комбіновано. Місто поступово розширює мережу таких закладів. Але це довгий процес.

"Сьогодні близько 40% дітей мають можливість навчатися офлайн у безпечних умовах. Це хороший результат, але недостатній", — зазначив очільник міста.

Сходи у підземну школу. Фото: Новини.LIVE

Щоб повністю забезпечити місто, потрібно ще понад 10 підземних шкіл. Частину з них уже планують будувати. У цьому році мають розпочати або продовжити роботи ще на кількох об’єктах. Це дозволить поступово скоротити дефіцит місць.

"Щоб покрити всі потреби, необхідно ще приблизно 11–12 таких шкіл", — заявив мер Терехов.

Підземний дитсадок

Паралельно у Харкові будують перший підземний дитячий садок. Він буде розрахований на більше сотні дітей. Це складніший проєкт, ніж школа, адже малеча перебуває там довше. Потрібно забезпечити умови для відпочинку, харчування та ігор. Також важливіші вимоги до безпеки.

"Ми почали будівництво підземного дитячого садка на 120 дітей. Це дуже складний і дорогий проєкт", — зауважив мер Харкова.

Плакат у школі. Фото: Новини.LIVE

Проєкт передбачає повноцінне функціонування закладу під землею. Усі приміщення будуть адаптовані для тривалого перебування дітей. Роботи тривають і потребують значних ресурсів. Але влада вважає цей напрямок пріоритетним.

"До таких закладів інші вимоги, бо діти перебувають там цілий день. Тому безпека — на першому місці", — додав Терехов.

Досвід міста

Харків став першим містом в Україні, яке розробило повноцінні проєкти підземних шкіл. Усі розрахунки виконували місцеві спеціалісти. Це дозволило швидко запускати будівництво нових об’єктів. Місто вже накопичило практичний досвід у цій сфері. Його готові передавати іншим регіонам.

"Харків був першим містом, яке самостійно розробило проєкт підземної школи. Усі розрахунки зробили наші спеціалісти", — розповів очільник.

Буфет у закладі освіти. Фото: Новини.LIVE

Цей досвід уже використовують інші прифронтові міста. Зокрема, у Запоріжжі побудували школу за харківськими кресленнями. Подібні проєкти можуть з’явитися і в інших регіонах. Це допоможе швидше забезпечити безпечне навчання в Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними представниці міськради, наразі у Харкові очно навчаються майже 20 тисяч дітей. Деменко розповіла, що першу підземну школу у Харкові відкрили у 2024 році, ще 6 — у 2025-му, восьму — в січні 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов пояснив, з ким місто вже поділилося проєктом підземних шкіл. За його словами, йдеться про Запоріжжя та інші прифронтові населені пункти.