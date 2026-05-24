У Харкові п'яний чоловік відкрив стрілянину біля будинку

Дата публікації: 24 травня 2026 23:43
Автомобілі поліції. Фото ілюстративне: УНІАН

Увечері в неділю, 24 травня, на вулиці 92-ї Бригади в Індустріальному районі Харкова сталася стрілянина біля житлової багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих. Причетного до порушення вже встановили. 

Про це повідомила Поліція Харківської області, передає Новини.LIVE.

У Харкові ввечері 24 травня 2026 року сталася стрілянина
Скриншот повідомлення Поліції Харківської області

Стрілянина в Харкові 24 травня 

За попередньою інформацією, п'яний чоловік кілька разів вистрелив у повітря біля під'їзду будинку. Фігуранта затримали та вилучили нього зброю. Під час перевірки встановили, що порушник — військовослужбовець, який скоїв СЗЧ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, — Ред.). За таке порушення передбачається від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі встановлюють, як зброя потрапила до затриманого.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 9 травня сталася стрілянина в Основ'янському районі Харкова. Постраждав 22-річний молодик. Він зазнав вогнепального поранення ноги.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Поліцію Харківської області писав, що ввечері 26 квітня в Харкові сталася стрілянина в метро. П'яний чоловік стріляв угору зі стартового пістолета на станції метро "Історичний музей". Обійшлося без постраждалих.

стрілянина Новини Харкова СЗЧ
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
