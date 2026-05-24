У Харкові п'яний чоловік відкрив стрілянину біля будинку

Увечері в неділю, 24 травня, на вулиці 92-ї Бригади в Індустріальному районі Харкова сталася стрілянина біля житлової багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих. Причетного до порушення вже встановили.

Про це повідомила Поліція Харківської області, передає Новини.LIVE.

За попередньою інформацією, п'яний чоловік кілька разів вистрелив у повітря біля під'їзду будинку. Фігуранта затримали та вилучили нього зброю. Під час перевірки встановили, що порушник — військовослужбовець, який скоїв СЗЧ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, — Ред.). За таке порушення передбачається від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі встановлюють, як зброя потрапила до затриманого.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 9 травня сталася стрілянина в Основ'янському районі Харкова. Постраждав 22-річний молодик. Він зазнав вогнепального поранення ноги.

Також Новини.LIVE з посиланням на Поліцію Харківської області писав, що ввечері 26 квітня в Харкові сталася стрілянина в метро. П'яний чоловік стріляв угору зі стартового пістолета на станції метро "Історичний музей". Обійшлося без постраждалих.