Главная Харьков В Харькове под завалами нашли фрагменты тела еще одной жертвы

В Харькове под завалами нашли фрагменты тела еще одной жертвы

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 08:19
В Харькове нашли фрагменты тела еще одной жертвы - что известно
Спасатели работают на месте удара. Фото: ГСЧС Харьковщины/Telegram

В Харькове продолжается поисково-спасательная операция на месте российского удара. При разборе завалов спасатели обнаружили фрагменты тела человека.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также:

Спасатели работают после удара

Поисково-спасательная операция в Харькове не прекращается - найдены фрагменты тела еще одного погибшего человека на месте вражеских ударов. Количество погибших на сейчас достигло 4 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются уже сутки. Они осуществляются в результате удара, который российские войска нанесли по центральной части Харькова.

У Харкові під завалами знайшли фрагменти тіла ще однієї жертви - фото 1

"Поисково-спасательная операция в Харькове не прекращается", — отметил Олег Синегубов.

Было разрушено торгово-офисное здание и часть прилегающего подъезда 4-этажного многоквартирного дома. К аварийно-спасательным работам привлечены спасатели, кинологические расчеты и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальные службы города.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ 2 января нанесли ракетный удар по Харькову. Под обстрелами оказалась жилая застройка.

Ранее мы также информировали, что в Харькове 4 января на месте обстрела обнаружили фрагменты тела еще одного человека. Количество погибших возросло до четырех человек.

Харьков ГСЧС Харьковская область обстрелы Олег Синегубов
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
