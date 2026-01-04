Количество жертв обстрела Харькова 2 января 2026 года возросло до четырех человек

Руины в Харькове после обстрела 2 января 2026 года. Фото: Прокуратура Украины

Ночью в воскресенье, 4 января, в Харькове на месте обстрела обнаружили фрагменты тела еще одного человека. Количество погибших в результате ракетной атаки 2 января возросло до четырех человек.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Четвертая жертва ракетного удара по Харькову 2 января

"Найдены фрагменты тела еще одного человека. Спасательно-поисковые работы на месте трагедии продолжаются", — говорится в сообщении мэра.

Что известно об обстреле Харькова 2 января

Около 14:30 россияне ударили двумя ракетами по жилому массиву в Киевском районе. Произошло попадание в многоквартирный жилой дом. Получили повреждения другие жилые дома, магазины, кафе, супермаркет.

Известно по меньшей мере о 25 пострадавших.

Напомним, под завалами дома в Харькове обнаружили тело трехлетнего малыша. Впоследствии достали тело женщины — его матери.

Также мы сообщали, что вечером 3 января количество жертв обстрела в Харькове возросло. На месте атаки обнаружили фрагменты третьего тела.