Харків У Харкові під завалами знайшли фрагменти тіла ще однієї жертви

У Харкові під завалами знайшли фрагменти тіла ще однієї жертви

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 08:19
У Харкові знайшли фрагменти тіла ще однієї жертви - що відомо
Рятувальники працюють на місці удару. Фото: ДСНС Харківщини/Telegram

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару. Під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіла людини.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Рятувальники працюють після удару

Пошуково-рятувальна операція в Харкові не припиняється — знайдено фрагменти тіла ще однієї загиблої людини на місці ворожих ударів. Кількість загиблих на зараз сягнула 4 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають вже добу. Вони здійснюються внаслідок удару, який російські війська завдали по центральній частині Харкова. 

У Харкові під завалами знайшли фрагменти тіла ще однієї жертви - фото 1

"Пошуково-рятувальна операція в Харкові не припиняється", — зазначив Олег Синєгубов.

Була зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що війська РФ 2 січня завдали ракетного удару по Харкову. Під обстрілами опинилася житлова забудова.

Харків ДСНС Харківська область обстріли Олег Синєгубов
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
