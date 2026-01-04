У Харкові знайшли фрагменти тіла ще однієї жертви - що відомо

У Харкові під завалами знайшли фрагменти тіла ще однієї жертви
У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару. Під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіла людини.
Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Рятувальники працюють після удару
Пошуково-рятувальна операція в Харкові не припиняється — знайдено фрагменти тіла ще однієї загиблої людини на місці ворожих ударів. Кількість загиблих на зараз сягнула 4 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають вже добу. Вони здійснюються внаслідок удару, який російські війська завдали по центральній частині Харкова.
"Пошуково-рятувальна операція в Харкові не припиняється", — зазначив Олег Синєгубов.
Була зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що війська РФ 2 січня завдали ракетного удару по Харкову. Під обстрілами опинилася житлова забудова.
Раніше ми також інформували, що у Харкові 4 січня на місці обстрілу виявили фрагменти тіла ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей.
