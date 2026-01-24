Обстрел Харькова 24 января - повреждены дома и 14 человек пострадали

Спасатели на месте событий в Харькове. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 24 января массированно ударили дронами по Харькову. В городе в результате вражеского обстрела более десятка пострадали, а также зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

"Харьков: 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали в результате массированной российской атаки БпЛА. По разным адресам произошли разрушения и пожары", — говорится в сообщении.

Спасатели вместе с людьми. Фото: ГСЧС

В частности, в Индустриальном районе горели жилые многоэтажки, а также здание предприятия. Чрезвычайными проинформировали, что из 4-этажки спасли 5 человек, из них 1 ребенок. Также в этом районе повреждены здания общежития и медучреждения.

Поврежденное здание в Харькове. Фото: ГСЧС

Параллельно в Немышлянском районе горел частный жилой дом.

Поврежденный дом в Харькове. Фото: ГСЧС

"Всего к ликвидации последствий российской атаки привлечены 134 спасателя, 34 единиц техники ГСЧС, а также полицейские, медики, волонтеры и коммунальные службы города. На месте происшествия работают психологи ГСЧС", — добавили чрезвычайники.

Напомним, что по словам мэра Харькова Игоря Терехова, город был под атакой дронов 2,5 часа. Враг направил на областной центр 25 дронов.

Также мы писали, что этой ночью под ударом дронов и ракет оказался Киев. В столице повреждены здания, произошли пожары и тоже же пострадавшие.