Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові після атаки РФ руйнації і пожежі — фото наслідків

У Харкові після атаки РФ руйнації і пожежі — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 06:04
Обстріл Харкова 24 січня - пошкоджено будинки та 14 людей постраждали
Рятувальники на місці подій у Харкові. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 24 січня масовано вдарили дронами по Харкову. У місті внаслідок ворожого обстрілу понад десяток постраждали, а також зафіксовано пошкодження та руйнування.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

Реклама
Читайте також:

Кадри наслідків обстрілу Харкова 24 січня

"Харків: 14 людей, з них 1 дитина, постраждали в результаті масованої російської атаки БпЛА. За різними адресами сталися руйнації та пожежі", — йдеться у повідомленні.

Харків під ударом дронів 24 січня
Рятувальники разом з людьми. Фото: ДСНС

Зокрема, в Індустріальному районі горіли житлові багатоповерхівки, а також будівля підприємства. Надзвичайними поінформували, що з 4-поверхівки врятували 5 осіб, з них 1 дитина. Також в цьому районі пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу.

Обстріл Харкова 24 січня - у місті 14 постраждалих
Пошкоджена будівля у Харкові. Фото: ДСНС

Паралельно у Немишлянському районі горів приватний житловий будинок.

Харків атакували дрони 24 січня - пошкоджено будинки
Пошкоджений будинок у Харкові. Фото: ДСНС

"Загалом до ліквідації наслідків російської атаки залучені 134 рятувальники, 34 одиниць техніки ДСНС, а також поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби міста. На місці події працюють психологи ДСНС", — додали надзвичайники.

Нагадаємо, що за словами мера Харкова Ігоря Терехова, місто було під атакою дронів 2,5 години. Ворог спрямував на обласний центр 25 дронів.

Також ми писали, що цієї ночі під ударом дронів і ракет опинився Київ. В столиці пошкоджено будівлі, сталися пожежі і теж ж постраждалі.

Харків пожежа дрон Шахід-136 війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації