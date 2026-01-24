Обстріл Харкова 24 січня - пошкоджено будинки та 14 людей постраждали

Рятувальники на місці подій у Харкові. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 24 січня масовано вдарили дронами по Харкову. У місті внаслідок ворожого обстрілу понад десяток постраждали, а також зафіксовано пошкодження та руйнування.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

"Харків: 14 людей, з них 1 дитина, постраждали в результаті масованої російської атаки БпЛА. За різними адресами сталися руйнації та пожежі", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники разом з людьми. Фото: ДСНС

Зокрема, в Індустріальному районі горіли житлові багатоповерхівки, а також будівля підприємства. Надзвичайними поінформували, що з 4-поверхівки врятували 5 осіб, з них 1 дитина. Також в цьому районі пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу.

Пошкоджена будівля у Харкові. Фото: ДСНС

Паралельно у Немишлянському районі горів приватний житловий будинок.

Пошкоджений будинок у Харкові. Фото: ДСНС

"Загалом до ліквідації наслідків російської атаки залучені 134 рятувальники, 34 одиниць техніки ДСНС, а також поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби міста. На місці події працюють психологи ДСНС", — додали надзвичайники.

Нагадаємо, що за словами мера Харкова Ігоря Терехова, місто було під атакою дронів 2,5 години. Ворог спрямував на обласний центр 25 дронів.

Також ми писали, що цієї ночі під ударом дронів і ракет опинився Київ. В столиці пошкоджено будівлі, сталися пожежі і теж ж постраждалі.