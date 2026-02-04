Видео
Україна
Видео

Главная Харьков В Харькове прогремели мощные взрывы

В Харькове прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 00:32
Взрывы в Харькове 4 февраля
Срочная новость

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, в ночь на 4 февраля. Враг, вероятно, мог ударить ракетами.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Харків" и местные каналы.

Читайте также:

Звуки взрывов в Харькове в ночь на 4 февраля

"В Харькове были слышны взрывы, которые прозвучали, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении в 00:21.

Впоследствии прогремел еще один взрыв (предварительно, уже третий). Параллельно местные каналы писали, что на город летят ракеты. Через некоторое время информацию о скоростных целях подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

"В некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Будьте осторожны", - написал глава ОВА Олег Синегубов, подтвердив взрывы.

Новость дополняется...

Харьков взрыв обстрелы война в Украине Россия баллистические ракеты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
