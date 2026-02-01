Вечерние взрывы в Харькове 1 февраля 2026 года — подробности обстрела

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, поздно вечером в воскресенье, 1 февраля. В части Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.



Что известно о взрывах в Харькове

В 22:54 военные предупредили, что на Харьков есть БпЛА с севера. По информации Суспільного, в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва, последний из них, вероятно, раздался за пределами города.

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 1 февраля

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:03 1 февраля 2026 года

По состоянию на 23:03 воздушная тревога продолжается в Харькове, Харьковском, Чугуевском, Купянском и Изюмском районах Харьковщины. Также красные на карте воздушных тревог Полтавская и Запорожская области, часть Сумщины, Донетчины, Днепропетровщины, Черниговщины.

Напомним, ранее вечером 1 февраля в Харькове уже раздавался взрыв. Тогда военные предупреждали об угрозе баллистики из Белгорода.

Также мы сообщали, что 1 февраля россияне нанесли удар по автобусу на Днепропетровщине. По состоянию на вечер известно о 16 погибших.