Главная Харьков В Харькове прогремели взрывы — что известно об обстреле

В Харькове прогремели взрывы — что известно об обстреле

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 23:03
Вечерние взрывы в Харькове 1 февраля 2026 года — подробности обстрела
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, поздно вечером в воскресенье, 1 февраля. В части Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Читайте также:
Атака БпЛА вечером 1 февраля 2026 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Харькове

В 22:54 военные предупредили, что на Харьков есть БпЛА с севера. По информации Суспільного, в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва, последний из них, вероятно, раздался за пределами города.

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 1 февраля

Воздушная тревога вечером 1 февраля 2026 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:03 1 февраля 2026 года

По состоянию на 23:03 воздушная тревога продолжается в Харькове, Харьковском, Чугуевском, Купянском и Изюмском районах Харьковщины. Также красные на карте воздушных тревог Полтавская и Запорожская области, часть Сумщины, Донетчины, Днепропетровщины, Черниговщины.

Напомним, ранее вечером 1 февраля в Харькове уже раздавался взрыв. Тогда военные предупреждали об угрозе баллистики из Белгорода.

Также мы сообщали, что 1 февраля россияне нанесли удар по автобусу на Днепропетровщине. По состоянию на вечер известно о 16 погибших.

взрыв беспилотники обстрелы Новости Харькова война в Украине
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
