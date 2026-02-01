Вечерние взрывы в Харькове 1 февраля 2026 года — подробности обстрела

В Харькове прогремели взрывы — что известно об обстреле
Взрывы прогремели в Харькове сейчас, поздно вечером в воскресенье, 1 февраля. В части Харьковской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
Что известно о взрывах в Харькове
В 22:54 военные предупредили, что на Харьков есть БпЛА с севера. По информации Суспільного, в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва, последний из них, вероятно, раздался за пределами города.
Где еще объявили воздушную тревогу вечером 1 февраля
По состоянию на 23:03 воздушная тревога продолжается в Харькове, Харьковском, Чугуевском, Купянском и Изюмском районах Харьковщины. Также красные на карте воздушных тревог Полтавская и Запорожская области, часть Сумщины, Донетчины, Днепропетровщины, Черниговщины.
Напомним, ранее вечером 1 февраля в Харькове уже раздавался взрыв. Тогда военные предупреждали об угрозе баллистики из Белгорода.
Также мы сообщали, что 1 февраля россияне нанесли удар по автобусу на Днепропетровщине. По состоянию на вечер известно о 16 погибших.
