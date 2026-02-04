Вибухи у Харкові 4 лютого

У Харкові пролунали потужні вибухи
Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 4 лютого. Ворог, ймовірно, міг вдарити ракетами.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Харків"
Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 4 лютого
"У Харкові було чутно вибухи, які пролунали, ймовірно, за межами міста", — йдеться у повідомленні о 00:21.
Згодом пролунав ще один вибух (попередньо, вже третій). Паралельно місцеві канали писали, що на місто летять ракети. Через деякий інформацію про швидкісні цілі підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
"В деяких районах Харкова було чутно вибух. Інформація зʼясовується. Загроза з повітря зберігається. Будьте обережні", — написав глава ОВА Олег Синєгубов, підтвердивши вибухи.
Потім він уточнив, що було чути ще вибухи і, попередньо, під ударом опинився Немишлянський район.
Оновлено о 00:37
"Ворог завдав два ракетні удари: один — у найближчому передмісті Харкова, інший — у Салтівському районі міста. На місця влучань направлені відповідні служби", — уточнив мер Харкова Ігор Терехов.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:32 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що вдень 3 лютого, росіяни теж атакували Харків. Один з ворожих дронів влучив у житловий будинок.
Також ми писали, що пізно ввечері, 1 лютого, у Харкові теж лунали вибухи. Місто опинилося під ударом безпілотників.
