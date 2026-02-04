Відео
Головна Харків У Харкові пролунали потужні вибухи

У Харкові пролунали потужні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 00:32
Вибухи у Харкові 4 лютого
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 4 лютого. Ворог, ймовірно, міг вдарити ракетами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Харків"

Читайте також:

Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 4 лютого

"У Харкові було чутно вибухи, які пролунали, ймовірно, за межами міста", — йдеться у повідомленні о 00:21.

Згодом пролунав ще один вибух (попередньо, вже третій). Паралельно місцеві канали писали, що на місто летять ракети. Через деякий інформацію про швидкісні цілі підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

"В деяких районах Харкова було чутно вибух. Інформація зʼясовується. Загроза з повітря зберігається. Будьте обережні", — написав глава ОВА Олег Синєгубов, підтвердивши вибухи.

Потім він уточнив, що було чути ще вибухи і, попередньо, під ударом опинився Немишлянський район.

Оновлено о 00:37

"Ворог завдав два ракетні удари: один — у найближчому передмісті Харкова, інший — у Салтівському районі міста. На місця влучань направлені відповідні служби", — уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:32 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Харків під ударом ракет 4 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що вдень 3 лютого, росіяни теж атакували Харків. Один з ворожих дронів влучив у житловий будинок.

Також ми писали, що пізно ввечері, 1 лютого, у Харкові теж лунали вибухи. Місто опинилося під ударом безпілотників.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
