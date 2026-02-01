Ночные взрывы в Харькове 1 февраля 2026 года — подробности обстрела

Срочная новость

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в воскресенье, 1 февраля. Во всех районах Харьковщины, кроме Богодуховского, продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Реклама

Читайте также:

Что известно о взрыве в Харькове ночью 1 февраля

В 23:57 31 января военные зафиксировали БпЛА с севера курсом на Харьков.

По информации Суспільного, в Харькове слышали по меньшей мере два взрыва: первый около 01:11, вероятно, за пределами города, а второй в 01:16, в городе.

Новость дополняется