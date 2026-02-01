Нічні вибухи в Харкові 1 лютого 2026 року — подробиці обстрілу

Термінова новина

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в неділю, 1 лютого. У всіх районах Харківщини, крім Богодухівського, триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

О 23:57 31 січня військові зафіксували БпЛА з півночі курсом на Харків.

За інформацією Суспільного, у Харкові чули щонайменше два вибухи: перший близько 01:11, імовірно, за межами міста, а другий о 01:16, у місті.

Новина доповнюється