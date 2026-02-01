Відео
Головна Харків У Харкові прогриміли вибухи — що відомо про обстріл

У Харкові прогриміли вибухи — що відомо про обстріл

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 23:03
Вечірні вибухи в Харкові 1 лютого 2026 року — подробиці обстрілу
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибухи пролунали в Харкові зараз, пізно ввечері в неділю, 1 лютого. У частині Харківської області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників. 

Читайте також:
Атака БпЛА ввечері 1 лютого 2026 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України​​​​​

Що відомо про вибухи в Харкові

О 22:54 військові попередили, що на Харків є БпЛА з півночі. За інформацією Суспільного, у Харкові було чутно щонайменше три вибухи, останній із них, імовірно, пролунав за межами міста.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 1 лютого 

Повітряна тривога ввечері 1 лютого 2026 року
Карта повітряних тривог станом на 23:03 1 лютого 2026 року

Станом на 23:03 повітряна тривога триває в Харкові, Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини. Також червоні на карті повітряних тривог Полтавська і Запорізька області, частина Сумщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Чернігівщини.

Нагадаємо, раніше ввечері 1 лютого в Харкові вже лунав вибух. Тоді військові попереджали про загрозу балістики з Бєлгорода.

Також ми повідомляли, що 1 лютого росіяни завдали удару по автобусу на Дніпропетровщині. Станом на вечір відомо про 16 загиблих.

вибух безпілотники обстріли Новини Харкова війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
