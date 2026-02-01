Вечірні вибухи в Харкові 1 лютого 2026 року — подробиці обстрілу

У Харкові прогриміли вибухи — що відомо про обстріл
Вибухи пролунали в Харкові зараз, пізно ввечері в неділю, 1 лютого. У частині Харківської області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
Що відомо про вибухи в Харкові
О 22:54 військові попередили, що на Харків є БпЛА з півночі. За інформацією Суспільного, у Харкові було чутно щонайменше три вибухи, останній із них, імовірно, пролунав за межами міста.
Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 1 лютого
Станом на 23:03 повітряна тривога триває в Харкові, Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини. Також червоні на карті повітряних тривог Полтавська і Запорізька області, частина Сумщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Чернігівщини.
Нагадаємо, раніше ввечері 1 лютого в Харкові вже лунав вибух. Тоді військові попереджали про загрозу балістики з Бєлгорода.
Також ми повідомляли, що 1 лютого росіяни завдали удару по автобусу на Дніпропетровщині. Станом на вечір відомо про 16 загиблих.
Читайте Новини.LIVE!