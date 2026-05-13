В Харькове прогремели взрывы: РФ нанесла удары по двум районам города

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в среду, 13 мая. В части Харьковской области продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении БпЛА с севера на Харьков, передает Новини.LIVE.

Обстрел Харькова ночью 13 мая

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удары по Шевченковскому и Холодногорскому районам. Информацию о последствиях атаки уточняют.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 03:36 известно, что в Шевченковском районе обломки дрона упали на дорогу. Пострадавших нет. В Холодногорском районе под ударом оказался объект инфраструктуры. На месте попадания вспыхнул пожар. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Где объявили воздушную тревогу ночью 13 мая

Карта воздушных тревог по состоянию на 03:13 13 мая 2026 года

По состоянию на 03:13 воздушная тревога продолжается в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах Харьковской области. Также красные на карте воздушных тревог части Днепропетровской, Донецкой и Сумской областей.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что в течение суток 10 мая РФ, несмотря на перемирие, наносила удары по Харьковской области БпЛА и FPV-дронами. Пострадали пять человек. Получили повреждения дома, магазины, автомобили и энергосети.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова писал, что вечером 9 мая российский дрон нанес удар по Индустриальному району Харькова. Произошло попадание в технический этаж девятиэтажки. Получили острую реакцию на стресс несколько человек, в том числе дети.