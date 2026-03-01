Взрывы в Харькове 1 марта из-за атаки дронов

Вражеский дрон в небе. Фото: mi.in.ua

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, утром 1 марта. Россияне в очередной раз пытается атаковать город дронами, и нескольких районах зафиксированы прилеты.

Об этом сообщает "Суспільне Харків" и пишет мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове и первые последствия утром 1 марта

"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении в 06:24.

Параллельно Воздушные силы ВСУ информировали, что в направлении Харькова с северо-востока летят дроны.

Стоит заметить, что это уже был второй взрыв за последние полчаса. Перед этим мэр Игорь Терехов информировал, что российский дрон "Молния" ударил на границе Киевской и Шевченковского районах.

Относительно последнего взрыва, мэр написал о попадании беспилотника в Салтовском районе. Последствия по каждому из прилетов пока уточняются.

Мэр Игорь Терехов пишет о фиксации пролетов. Фото: скриншот из Telegram

Обновлено в 06:48

"Прилет произошел в парке, есть повреждения. Также в окрестных домах местами выбиты окна. К счастью - без пострадавших", - уточнил Терехов о прилете в Салтовском районе.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этим утром россияне атаковали дронами Одессу. В городе прозвучала серия громких взрывов.

Также мы информировали, что минувшим утром, 28 февраля, оккупанты ударили дронами по Днепру. В результате обстрела в городе произошел пожар.