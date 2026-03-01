Взрывы в Харькове 1 марта из-за атаки дронов

В Харькове прогремели взрывы - Россия ударила по городу дронами
Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, утром 1 марта. Россияне в очередной раз пытается атаковать город дронами, и нескольких районах зафиксированы прилеты.
Об этом сообщает "Суспільне Харків" и пишет мэр города Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове и первые последствия утром 1 марта
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении в 06:24.
Параллельно Воздушные силы ВСУ информировали, что в направлении Харькова с северо-востока летят дроны.
Стоит заметить, что это уже был второй взрыв за последние полчаса. Перед этим мэр Игорь Терехов информировал, что российский дрон "Молния" ударил на границе Киевской и Шевченковского районах.
Относительно последнего взрыва, мэр написал о попадании беспилотника в Салтовском районе. Последствия по каждому из прилетов пока уточняются.
Обновлено в 06:48
"Прилет произошел в парке, есть повреждения. Также в окрестных домах местами выбиты окна. К счастью - без пострадавших", - уточнил Терехов о прилете в Салтовском районе.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что этим утром россияне атаковали дронами Одессу. В городе прозвучала серия громких взрывов.
Также мы информировали, что минувшим утром, 28 февраля, оккупанты ударили дронами по Днепру. В результате обстрела в городе произошел пожар.
