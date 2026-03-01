Відео
Україна
Головна Харків У Харкові пролунали вибухи — Росія вдарила по місту дронами

У Харкові пролунали вибухи — Росія вдарила по місту дронами

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 06:36
Вибухи у Харкові 1 березня через атаку дронів
Ворожий дрон у небі. Фото: mi.in.ua

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, зранку 1 березня. Росіяни вкотре намагається атакувати місто дронами, і кількох районах зафіксовано прильоти.

Про це повідомляє "Суспільне Харків" і пише мер міста Ігор Терехов.

Читайте також:

Вибухи у Харкові та перші наслідки зранку 1 березня

"Вибух у Харкові", — йдеться у повідомленні о 06:24.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ інформували, що в напрямку Харкова з північного сходу летять дрони.

Варто зауважити, що це вже був другий вибух за останні півгодини. Перед цим мер Ігор Терехов інформував, що російський дрон "Молнія" вдарив на межі Київської та Шевченківського районах.

Щодо останнього вибухи, мер написав про влучання безпілотника в Салтівському районі. Наслідки щодо кожного з прильотів наразі уточнюються.

Дрони атакують Харків 1 березня
Мер Ігор Терехов пише про фіксацію прольотів. Фото: скриншот з Telegram

Оновлено о 06:48

"Приліт стався у парку, є пошкодження. Також у навколишніх будинках подекуди вибиті вікна. На щастя — без постраждалих", — уточнив Терехов про прильот у Салтівському районі.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:36 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Харків під ударом дронів 1 березня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цього ранку росіяни атакували дронами Одесу. У місті пролунала серія гучних вибухів.

Також ми інформували, що минулого ранку, 28 лютого, окупанти вдарили дронами по Дніпру. Внаслідок обстрілу у місті сталася пожежа.

Харків вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
