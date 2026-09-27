В харьковском метро откроют учебные классы стоимостью 27 млн грн

Люди возле метро в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове планируют реконструировать часть станции метро "Архитектора Бекетова" для обучения детей. Здесь оборудуют учебные помещения, три санузла, новые системы вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализации. Работы должны завершиться к концу 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на тендер в системе Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот из Prozorro

Реконструкция станции метро "Архитектора Бекетова"

Согласно материалам закупки, заказчиком работ выступает КП «Харьковский метрополитен». Тендер объявили 24 сентября. Ожидаемая стоимость реконструкции составляет 27,014 млн грн без НДС. Финансирование предусмотрено за счет средств ЮНИСЕФ — 17 277 167,00 грн и собственных средств предприятия — 15 139 851,00 грн. Предложения от участников будут приниматься до 10 октября, а выполнить сами работы победитель должен до 31 декабря 2026 года. Реконструкцию проводят для обустройства на станции безопасного пространства для обучения детей. Для этого будет использована часть помещений "Архитектора Бекетова".

Что обустроят на станции метро

Работы не ограничатся обычным ремонтом помещений. Техническое задание предусматривает фактически комплексное переоборудование части станции. Сначала подрядчик демонтирует часть имеющегося освещения и кабелей. Затем возведет новые кирпичные и алюминиевые перегородки, установит двери, обустроит фальшстены и подвесные потолки. Стены будут оштукатуривать, красить и частично облицовывать керамической плиткой и металлосайдингом. Предусмотрено также оборудование для людей с ограниченной подвижностью, в частности 16 настенных указателей.

Большой блок работ касается и вентиляции. В учебной зоне обустроят принудительную приточно-вытяжную систему, которая не только будет подавать свежий воздух, но и обеспечивать его фильтрацию, отопление и кондиционирование. Воздух будет проходить три ступени очистки. Температуру и работу вентиляции можно будет контролировать дистанционно, а в случае пожара система автоматически отключится.

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Санузлы в метро

На станции появятся три отдельных санузла: женский, мужской и для преподавателей. Их подключат к собственным сетям водоснабжения и водоотведения метрополитена. Для работы канализации в технологическом помещении станции обустроят отдельную канализационную насосную станцию. Также проложат трубопроводы холодной и горячей воды, канализацию и сети для противопожарных нужд.

Освещение и безопасность учебных помещений

Техническое задание предусматривает также перестройку инженерных сетей, необходимых для работы учебного пространства. Речь идет об электроснабжении, новом освещении, прокладке кабелей и подключении оборудования. Отдельно учтены требования доступности. В помещениях должны быть обустроены элементы для маломобильных групп населения. Все работы будут проводиться непосредственно на действующей станции метрополитена.

Отметим, что этот проект связан с решением исполкома Харьковского горсовета от 6 мая 2026 года об обустройстве помещений метрополитена для проведения образовательного процесса. Работы будут реализованы в рамках программного документа ЮНИСЕФ для Украины на 2025–2029 годы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове уже работают десять подземных школ. По словам мэра Игоря Терехова, обучение в безопасных помещениях организовано в две смены. Помимо подземных школ, для образовательного процесса используются семь станций метрополитена.

Также Новини.LIVE сообщали о том, как в Харькове организовали обучение детей под землей. На тот момент в городе действовали восемь подземных школ, образовательные центры на семи станциях метро и шесть противорадиационных укрытий в школах. Подземные школы имеют от 17 до 20 учебных кабинетов и работают в две смены.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали об изменениях в работе харьковского метрополитена на станции "Вокзальная". Там временно изменили схему выхода пассажиров из-за усиления мер безопасности на объектах железной дороги. Для пассажиров закрыли два выхода из подземного перехода станции.