У метро Харкова створять навчальні класи за 27 млн грн

Люди біля метро в Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові планують реконструювати частину станції метро "Архітектора Бекетова" для навчання дітей. Тут облаштують навчальні приміщення, три санвузли, нові системи вентиляції, кондиціонування, водопостачання та каналізації. Роботи мають завершити до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на тендер у системі Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот з Prozorro

Реконструкція метро Архітектора Бекетова

Згідно з матеріалами закупівлі, замовником робіт виступає КП "Харківський метрополітен". Тендер оголосили 24 вересня. Очікувана вартість реконструкції становить 27,014 млн грн без ПДВ. Фінансування передбачене коштом ЮНІСЕФ — 17 277 167,00 грн та власних коштів підприємства — 15 139 851,00 грн. Пропозиції від учасників прийматимуть до 10 жовтня, а виконати самі роботи переможець має до 31 грудня 2026 року. Реконструкцію проводять для облаштування на станції безпечного простору для навчання дітей. Для цього використають частину приміщень "Архітектора Бекетова".

Що облаштують на станції метро

Звичайним ремонтом приміщень роботи не обмежаться. Технічне завдання передбачає фактично комплексне переобладнання частини станції. Спочатку підрядник демонтує частину наявного освітлення та кабелів. Далі зведе нові цегляні та алюмінієві перегородки, встановить двері, облаштує фальшстіни й підвісні стелі. Стіни штукатуритимуть, фарбуватимуть та частково облицюють керамічною плиткою і металосайдингом. Передбачено й обладнання для маломобільних людей, зокрема 16 настінних вказівників.

Великий блок робіт стосується і вентиляції. У навчальній зоні облаштують примусову припливно-витяжну систему, яка не лише подаватиме свіже повітря, а й забезпечуватиме його фільтрацію, опалення та кондиціонування. Повітря проходитиме три ступені очищення. Температуру й роботу вентиляції можна буде контролювати дистанційно, а у випадку пожежі система автоматично вимикатиметься.

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Санвузли у метро

На станції з'являться три окремі санвузли: жіночий, чоловічий та для викладачів. Їх під'єднають до власних мереж водопостачання та водовідведення метрополітену. Для роботи каналізації в технологічному приміщенні станції облаштують окрему каналізаційну насосну станцію. Також прокладуть трубопроводи холодної та гарячої води, каналізацію і мережі для протипожежних потреб.

Освітлення та безпека навчальних приміщень

Технічне завдання передбачає також перебудову інженерних мереж, необхідних для роботи навчального простору. Йдеться про електропостачання, нове освітлення, прокладання кабелів та підключення обладнання. Окремо враховані вимоги доступності. У приміщеннях мають облаштувати елементи для маломобільних груп населення. Усі роботи проводитимуть безпосередньо на діючій станції метрополітену.

Зазначимо, цей проєкт пов'язаний із рішенням виконкому Харківської міськради від 6 травня 2026 року про облаштування приміщень метрополітену для проведення освітнього процесу. Роботи реалізують у межах програмного документа ЮНІСЕФ для України на 2025–2029 роки.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові вже працюють десять підземних шкіл. За словами міського голови Ігоря Терехова, навчання у безпечних просторах організували у дві зміни. Крім підземних шкіл, для освітнього процесу використовують сім станцій метрополітену.

Також Новини.LIVE повідомляли, як у Харкові організували навчання дітей під землею. На той момент у місті діяли вісім підземних шкіл, освітні осередки на семи станціях метро та шість протирадіаційних укриттів у школах. Підземні школи мають від 17 до 20 навчальних кабінетів та працюють у дві зміни.

Крім того, Новини.LIVE інформували про зміни в роботі харківського метрополітену на станції "Вокзальна". Там тимчасово змінили схему виходу пасажирів через посилення заходів безпеки на об'єктах залізниці. Для пасажирів закрили два виходи з підземного переходу станції.