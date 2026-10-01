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Главная Харьков В Харькове руководитель медучреждения скрыл более 3 млн гривен

В Харькове руководитель медучреждения скрыл более 3 млн гривен

Ua ru
1 октября 2026 16:16
Члену ЭКОПФО в Харькове предъявили подозрение в связи с декларацией
Задержание руководителя медицинского учреждения. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харькове должностное лицо одного из медицинских учреждений подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию за 2024 год. Он является членом экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека. Следствие выявило незадекларированное имущество, доходы, корпоративные права и расходы. Общая сумма расхождений превысила 3,2 млн гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Недостоверная декларация

Речь идет о заведующем одним из отделений ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии им. П.В. Волошина НАМН Украины", который также является членом ЭКОПФО. По данным следствия, в декларации он не указал нежилое помещение площадью почти 220 м² в Харькове. Оно принадлежит его супруге, а его стоимость превышает 650 тысяч гривен.

Также чиновник не указал 870 тысяч гривен дохода супруги от продажи автомобиля BMW X7. Кроме того, в декларации не были указаны его корпоративные права в частной компании на сумму свыше 70 тысяч гривен.

Другие несоответствия

Следствие также установило, что чиновник не отразил расходы на сумму более 1 млн гривен, которые были перечислены энергоснабжающей организации. Кроме того, правоохранители выявили расхождение в стоимости автомобиля Lexus LX570. В декларации его цена была занижена почти на 600 тысяч гривен. В итоге общая сумма недостоверных сведений, по данным следствия, превысила 3,2 млн гривен.

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Что грозит

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Декларация должностного лица ТЦК

После увольнения экс-заместитель Харьковского областного ТЦК и СП Валерий Кравец подал декларацию, в которой указал более 2,4 млн грн денежных активов. В частности, 640 тыс. грн он хранит наличными, а ещё 730 тыс. грн и 1,1 млн грн — на банковских счетах. За год работы в ТЦК Кравец получил 761 тыс. грн зарплаты, более 131 тыс. грн пенсии и 21,6 тыс. грн жилищной субсидии. Также он задекларировал компенсацию за неиспользованный отпуск.

Жена Валерия Кравца Наталья за год получила почти 18 тыс. грн пенсии и 10 тыс. грн социальной помощи как внутренне перемещенное лицо. В декларации также указана квартира площадью 46 кв. м в общей долевой собственности и земельный участок площадью 600 кв. м, принадлежащий его супруге. Кроме того, Наталья Кравец владеет автомобилем Toyota RAV4 2016 года выпуска, который она приобрела в сентябре 2022 года за 480 тыс. грн.

Как сообщали Новини.LIVE, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили уведомления о подозрении двум фигурантам преступной группы, причастной к хищению более 12,5 млн грн и попытке получить еще 120 млн грн средств "Харьковоблэнерго". Злоумышленники хотели обогатиться во время закупки трансформаторов и электроизмерительных приборов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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