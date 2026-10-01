Члену ЕКОПФО в Харкові оголосили підозру через декларацію

Затримання керівника медзакладу. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

У Харкові посадовця одного з медичних закладів підозрюють у внесенні недостовірних даних до декларації за 2024 рік. Він є членом експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Слідство встановило незадеклароване майно, доходи, корпоративні права та витрати. Загальна сума розбіжностей перевищила 3,2 млн гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Недостовірна декларація

Йдеться про завідувача одного з відділень ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології ім. П.В. Волошина НАМН України", який також є членом ЕКОПФО. За даними слідства, у декларації він не зазначив нежитлове приміщення площею майже 220 м² у Харкові. Воно належить його дружині, а його вартість перевищує 650 тисяч гривень.

Також посадовець не вказав 870 тисяч гривень доходу дружини від продажу автомобіля BMW X7. Крім цього, у декларації не були зазначені його корпоративні права у приватній компанії на суму понад 70 тисяч гривень.

Інші розбіжності

Слідство також встановило, що посадовець не відобразив видатки на понад 1 млн гривень, які були перераховані енергопостачальній організації. Крім того, правоохоронці виявили розбіжність у вартості автомобіля Lexus LX570. У декларації його ціну було занижено майже на 600 тисяч гривень. У підсумку загальна сума недостовірних відомостей, за даними слідства, перевищила 3,2 млн гривень.

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Що загрожує

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Декларація посадовця ТЦК

Після звільнення ексзаступник Харківського обласного ТЦК та СП Валерій Кравець подав декларацію, у якій вказав понад 2,4 млн грн грошових активів. Зокрема, 640 тис. грн він зберігає готівкою, а ще 730 тис. грн та 1,1 млн грн — на банківських рахунках. За рік роботи в ТЦК Кравець отримав 761 тис. грн зарплати, понад 131 тис. грн пенсії та 21,6 тис. грн житлової субсидії. Також він задекларував компенсацію за невикористану відпустку.

Дружина Валерія Кравця Наталія за рік отримала майже 18 тис. грн пенсії та 10 тис. грн соціальної допомоги як внутрішньо переміщена особа. У декларації також зазначена квартира площею 46 кв. м у спільній частковій власності та земельна ділянка площею 600 кв. м, що належить його дружині. Крім того, Наталія Кравець володіє Toyota RAV4 2016 року випуску, яку придбала у вересні 2022 року за 480 тис. грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, детективи Національного антикорупційного бюро України вручили підозри двом фігурантам злочинної групи, причетної до заволодіння понад 12,5 млн грн та у спробі отримати ще 120 млн грн коштів "Харківобленерго". Зловмисники хотіли збагатитися під час закупівлі трансформаторів та електровимірювальних приладів.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.