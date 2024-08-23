САП и НАБУ вручили еще два подозрения по делу Харьковоблэнерго

Дело Харьковоблэнерго — НАБУ вручило подозрение еще двум фигурантам схемы
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрения еще фигурантам преступной группы, причастной к завладению более 12,5 млн. грн. и в попытке получить еще 120 млн. грн. средств "Харьковоблэнерго". Злоумышленники хотели обогатиться при закупке трансформаторов и электроизмерительных приборов.
Об этом заявила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу, 23 августа.
Еще двое фигурантов дела "Харьковоблэнерго" получили подозрение
Подозрение получил директор по общим вопросам АО "Харьковоблэнерго" и руководитель еще одного коммерческого предприятия, название которого в ведомстве не раскрыли.
В САП отметили, что сейчас по этому делу уже семеро подозреваемых.
Дело Харьковоблэнерго — что известно
Заметим, что три года том и.о. генерального директора "Харьковоблэнерго" создал организованную группу, которая стремилась завладеть средствами предприятия в особо крупном размере.
Тогда же компания провела тендер на закупку 11 904 трансформаторов и 79 425 единиц счетчиков и вспомогательного оборудования по заведомо завышенной на 132,5 млн грн стоимости.
"Харьковоблэнерго" из-за этого понесло убытки на 12,5 млн грн, поскольку именно столько средств было перечислено. Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны НАБУ после введения режима военного положения
Выяснено, что в состав преступной группы входили:
- и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 годы);
- директор по общим вопросам АО "Харьковоблэнерго";
- руководитель отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго";
- два руководителя коммерческого предприятия, которые привлекли в качестве пособников руководителя отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и частного оценщика.
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