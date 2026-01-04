Вечерний взрыв в Харькове 4 января 2026 года — что известно об обстреле

В Харькове слышали взрыв — что известно о вражеском ударе
Дата публикации 4 января 2026 23:35
Взрыв прогремел в Харькове сейчас, поздно вечером в воскресенье, 4 января. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
Что известно о взрыве в Харькове поздно вечером 4 января
По состоянию на 23:23, по информации Воздушных Сил ВС Украины, группа БпЛА на Харьковщине летела курсом на Полтавщину.
