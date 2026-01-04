Вечірній вибух у Харкові 4 січня 2026 року — що відомо про обстріл

Термінова новина

Вибух пролунав у Харкові зараз, пізно ввечері в неділю, 4 січня. У Харківській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Що відомо про вибух у Харкові пізно ввечері 4 січня

Станом на 23:23, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, група БпЛА на Харківщині летіла курсом на Полтавщину.

Новина доповнюється