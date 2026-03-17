В Харькове сократят интервалы движения поездов в вечернее время

С 17 марта в Харькове изменят график движения поездов в будние дни в вечерний период. Как сообщили в метрополитене, с 16:00 до 19:00 поезда на линиях будут курсировать чаще. Интервал движения в это время сократят с 20 до 10 минут. Изменения вводят после многочисленных обращений пассажиров.

Читайте также:

Как будет ходить метро в час пик

Метро как укрытие

Харьковское метро выполняет для города не только транспортную, но и защитную функцию. Во время воздушных тревог люди могут пользоваться станциями, как укрытием — в городе для этого открыты все 30 станций метро круглосуточно.

В горсовете также напоминали, что станции метрополитена включены в общую систему временных укрытий Харькова. Вместе с метро к ней относятся подземные переходы, паркинги и другие защитные сооружения города.

Ранее мы писали об особенностях работы Харьковского метрополитена в марте 2026 года.

Также мы сообщали, что в Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в транспорте города.