Україна
В Харькове сократят интервалы движения поездов в вечернее время

В Харькове сократят интервалы движения поездов в вечернее время

Дата публикации 17 марта 2026 17:08
Метро Харькова. Фото: Новини.Live

С 17 марта в Харькове изменят график движения поездов в будние дни в вечерний период. Как сообщили в метрополитене, с 16:00 до 19:00 поезда на линиях будут курсировать чаще. Интервал движения в это время сократят с 20 до 10 минут. Изменения вводят после многочисленных обращений пассажиров.

Об этом сообщает Харьковский метрополитен, передает Новини.Live.

Харьковский метрополитен является одной из главных транспортных артерий города. По состоянию на начало 2026 года харьковское метро перевозит в среднем 200–300 тысяч пассажиров ежедневно. Чтобы поездки были удобными, а время ожидания меньше, Харьковский метрополитен вводит новый график движения с 17 марта. Речь идет о периоде с 16:00 до 19:00 в будние дни — поезда в это время будут курсировать чаще. Интервал движения будет сокращен вдвое — с 20 до 10 минут.

Метро как укрытие

Харьковское метро выполняет для города не только транспортную, но и защитную функцию. Во время воздушных тревог люди могут пользоваться станциями, как укрытием — в городе для этого открыты все 30 станций метро круглосуточно.

В горсовете также напоминали, что станции метрополитена включены в общую систему временных укрытий Харькова. Вместе с метро к ней относятся подземные переходы, паркинги и другие защитные сооружения города.

Ранее мы писали об особенностях работы Харьковского метрополитена в марте 2026 года.

Также мы сообщали, что в Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в транспорте города.

Дмитрий Крючков - редактор, Харьков
