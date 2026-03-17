У Харкові скоротять інтервали руху поїздів у вечірній час

Метро Харкова.

З 17 березня в Харкові змінять графік руху поїздів у будні дні у вечірній період. Як повідомили у метрополітені, з 16:00 до 19:00 потяги на лініях курсуватимуть частіше. Інтервал руху в цей час скоротять із 20 до 10 хвилин. Зміни запроваджують після численних звернень пасажирів.

Харківський метрополітен.

Як ходитиме метро в годину пік

Харківський метрополітен є однією з головних транспортних артерій міста. Станом на початок 2026 року харківське метро перевозить у середньому 200–300 тисяч пасажирів щодня. Щоб поїздки були зручнішими, а час очікування меншим, Харківський метрополітен запроваджує новий графік руху з 17 березня. Йдеться про період із 16:00 до 19:00 у будні дні — потяги в цей час курсуватимуть частіше. Інтервал руху буде скорочено удвічі — з 20 до 10 хвилин.

Метро як укриття

Харківське метро виконує для міста не лише транспортну, а й захисну функцію. Під час повітряних тривог люди можуть користуватися станціями, як укриттям — у місті для цього відкриті всі 30 станцій метро цілодобово.

У міськраді також нагадували, що станції метрополітену включені до загальної системи тимчасових укриттів Харкова. Разом із метро до неї належать підземні переходи, паркінги та інші захисні споруди міста.

Раніше ми писали про особливості роботи Харківського метрополітену в березні 2026 року.

Також ми повідомляли, що в Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у транспорті міста.