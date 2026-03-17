Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харків У Харкові скоротять інтервали руху поїздів у вечірній час

У Харкові скоротять інтервали руху поїздів у вечірній час

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 17:08
У Харкові скоротять інтервали руху поїздів у вечірній час
Метро Харкова. Фото: Новини.Live

З 17 березня в Харкові змінять графік руху поїздів у будні дні у вечірній період. Як повідомили у метрополітені, з 16:00 до 19:00 потяги на лініях курсуватимуть частіше. Інтервал руху в цей час скоротять із 20 до 10 хвилин. Зміни запроваджують після численних звернень пасажирів.

Про це повідомляє Харківський метрополітен, передає Новини.Live.

Реклама
Харківський метрополітен є однією з головних транспортних артерій міста. Станом на початок 2026 року харківське метро перевозить у середньому 200–300 тисяч пасажирів щодня. Щоб поїздки були зручнішими, а час очікування меншим, Харківський метрополітен запроваджує новий графік руху з 17 березня. Йдеться про період із 16:00 до 19:00 у будні дні — потяги в цей час курсуватимуть частіше. Інтервал руху буде скорочено удвічі — з 20 до 10 хвилин.

Метро як укриття

Харківське метро виконує для міста не лише транспортну, а й захисну функцію. Під час повітряних тривог люди можуть користуватися станціями, як укриттям — у місті для цього відкриті всі 30 станцій метро цілодобово.

Жінка спускається в метро
Жінка спускається на ескалаторі. Фото: Новини.LIVE

У міськраді також нагадували, що станції метрополітену включені до загальної системи тимчасових укриттів Харкова. Разом із метро до неї належать підземні переходи, паркінги та інші захисні споруди міста.

Раніше ми писали про особливості роботи Харківського метрополітену в березні 2026 року. 

Також ми повідомляли, що в Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у транспорті міста.

Харків метро укриття метрополітен
Дмитро Крючков - редактор, Харків
Автор:
Дмитро Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації