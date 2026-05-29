В Харькове троллейбусы изменили маршрут, а станции метро выходы

Ремонт дороги в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 29 мая частично ограничат движение транспорта в центре города из-за ремонта дороги на Сумской. Из-за этого временно изменится маршрут одного из троллейбусов. Также на станции метро "23 Августа" закроют часть выходов. В городских службах просят людей заранее учесть изменения и спланировать маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Движение транспорта

Движение транспорта в районе дома №9 на улице Сумской, возле Харьковского академического украинского драматического театра имени Тараса Шевченко, будет ограничено 29 мая с 8:00 до 17:00. Ограничение будет действовать в направлении площади Конституции. В Департаменте строительства и дорожного хозяйства объяснили, что на этом участке будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. Из-за работ водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок в центральной части города.

Также из-за ремонта изменится движение общественного транспорта. С 9:30 до 13:00 троллейбус №40 будет курсировать по сокращенному маршруту — от разворотного круга "Пр. Победы" до Центрального парка.

Работа метро

Временные изменения коснулись и харьковского метро. На станции "23 Августа" до 17:00 закрыли для пассажиров пешеходные выходы №2 и №3. Выход №2 в сторону остановки общественного транспорта и выход №3 в направлении проспекта Науки пока недоступны для пользования. В метрополитене не уточнили причину ограничений, однако попросили пассажиров пользоваться другими выходами со станции.

Отключение газа

В Новопокровской громаде жителей части поселка Эсхар предупредили о временном прекращении газоснабжения. Подачу газа остановят 3 июня в 9:00 из-за проведения работ. Восстановить распределение газа планируют 5 июня после 17:00. В Харьковском филиале "Газсети" объяснили, что для безопасного запуска системы людям нужно самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами.

После завершения работ жителей также просят допустить работников службы в дома для проверки и восстановления газоснабжения. В компании напомнили, что все работники имеют служебные удостоверения.

