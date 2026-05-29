У Харкові тролейбуси змінили маршрут, а станції метро виходи

Ремонт дороги у Харкові.

У Харкові 29 травня частково обмежать рух транспорту в центрі міста через ремонт дороги на Сумській. Через це тимчасово зміниться маршрут одного з тролейбусів. Також на станції метро "23 Серпня" закриють частину виходів. У міських службах просять людей заздалегідь врахувати зміни та спланувати маршрути.

Рух транспорту

Рух транспорту в районі будинку №9 на вулиці Сумській, біля Харківського академічного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, буде обмежений 29 травня з 8:00 до 17:00. Обмеження діятиме у напрямку майдану Конституції. У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що на цій ділянці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Через роботи водіїв просять заздалегідь обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів у центральній частині міста.

Також через ремонт зміниться рух громадського транспорту. З 9:30 до 13:00 тролейбус №40 курсуватиме за скороченим маршрутом — від розворотного кола "Пр. Перемоги" до Центрального парку.

Робота метро

Тимчасові зміни торкнулися й харківського метро. На станції "23 Серпня" до 17:00 закрили для пасажирів пішохідні виходи №2 та №3. Вихід №2 у бік зупинки громадського транспорту та вихід №3 у напрямку проспекту Науки наразі недоступні для користування. У метрополітені не уточнили причину обмежень, однак попросили пасажирів користуватися іншими виходами зі станції.

Відключення газу

У Новопокровській громаді мешканців частини селища Есхар попередили про тимчасове припинення газопостачання. Подачу газу зупинять 3 червня о 9:00 через проведення робіт. Відновити розподіл газу планують 5 червня після 17:00. У Харківській філії "Газмережі" пояснили, що для безпечного запуску системи людям потрібно самостійно перекрити крани перед газовими приладами.

Після завершення робіт мешканців також просять допустити працівників служби до осель для перевірки та відновлення газопостачання. У компанії нагадали, що всі працівники мають службові посвідчення.

