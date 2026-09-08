СБУ задержала информатора РФ, который корректировал удары по Харькову

Спасатель тушит пожар после удара по Харькову. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

В Харькове задержали местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Мужчина собирал данные об украинских военных и передавал координаты врагу. Эти сведения РФ могла использовать для нанесения ударов по городу управляемыми авиабомбами и дронами. Задержанный действовал через Telegram и пытался скрыть свою деятельность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Работа на россиян

По данным следствия, мужчина является военнообязанным. Он пытался избежать мобилизации, а впоследствии сам предложил российским спецслужбам помощь в войне против Украины. На связь с представителями РФ он вышел через Telegram-каналы. После этого получал задания по сбору разведданных в Харькове.

Задержанный мужчина. Фото: Служба безопасности Украины

Сбор координат

Больше всего россиян интересовали запасные командные пункты, места сосредоточения автотехники и логистические склады Сил обороны. Сам мужчина почти не выходил из дома. Поэтому нужную информацию он пытался узнавать у жены и знакомых, задавая им завуалированные вопросы.

Полученные данные информатор отмечал на Google Maps. К геолокациям он добавлял комментарии, после чего использовал их для подготовки отчетов российской стороне.

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Разоблачение информатора

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали деятельность мужчины и задержали его по месту жительства. Во время обыска правоохранители обнаружили три смартфона. По данным СБУ, задержанный постоянно менял телефоны, чтобы скрыть общение с представителями РФ.

Что грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других воинских формирований в условиях военного положения. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Разоблачение других предателей

Отметим, ранее в Харьковской области СБУ задержала мужчину, которого подозревают в работе на российскую ФСБ. По данным следствия, он собирал информацию о военных объектах, маршрутах движения Сил обороны и последствиях российских ударов. Мужчина ездил на рейсовых автобусах из Полтавы в Харьковскую область, фотографировал нужные объекты, определял их координаты и передавал данные российскому куратору через интернет.

По информации СБУ, его завербовали через Telegram-каналы, где он искал быстрый заработок. Собранные сведения россияне могли использовать для подготовки новых ударов по Харьковской области. Во время обыска у подозреваемого изъяли телефон и компьютерную технику. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, а суд поместил его под стражу. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области задержали жителя Чугуевского района, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. По данным следствия, он выявлял места дислокации Сил обороны, передавал их координаты российским спецслужбам и устанавливал замаскированные видеокамеры вблизи вероятных позиций украинских военных.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в суд передали дело 17-летнего юноши, которого подозревают в поджогах военного автомобиля и локомотива. По данным следствия, он действовал по указаниям через Telegram и выполнял задания под контролем так называемого куратора.