СБУ затримала інформатора РФ, який коригував удари по Харкову

Рятувальник гасить пожежу після удару по Харкову. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

У Харкові затримали місцевого жителя, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. Чоловік збирав дані про українських військових і передавав координати ворогу. Ці відомості РФ могла використовувати для ударів по місту керованими авіабомбами та дронами. Затриманий діяв через Telegram і намагався приховати свою діяльність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Робота на росіян

За даними слідства, чоловік є військовозобов’язаним. Він намагався уникнути мобілізації, а згодом сам запропонував російським спецслужбам допомогу у війні проти України. На зв’язок із представниками РФ він вийшов через Telegram-канали. Після цього отримував завдання зі збору розвідданих у Харкові.

Чоловік, якого затримали. Фото: Служба безпеки України

Збирав координати

Найбільше росіян цікавили запасні командні пункти, місця зосередження автотехніки та логістичні склади Сил оборони. Сам чоловік майже не виходив із дому. Тому потрібну інформацію він намагався дізнаватися у дружини та знайомих, ставлячи їм завуальовані запитання.

Отримані дані інформатор позначав на Google Maps. До геолокацій він додавав коментарі, після чого використовував їх для підготовки звітів російській стороні.

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Викриття інформатора

Співробітники СБУ поетапно задокументували діяльність чоловіка та затримали його за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці знайшли три смартфони. За даними СБУ, затриманий постійно змінював телефони, щоб приховати спілкування з представниками РФ.

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Викриття інших зрадників

Зазначимо, раніше на Харківщині СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську ФСБ. За даними слідства, він збирав інформацію про військові об’єкти, маршрути руху Сил оборони та наслідки російських ударів. Чоловік їздив рейсовими автобусами з Полтави до Харківської області, фотографував потрібні об’єкти, визначав їхні координати та передавав дані російському куратору через інтернет.

За інформацією СБУ, його завербували через Telegram-канали, де він шукав швидкий заробіток. Зібрані відомості росіяни могли використати для підготовки нових ударів по Харківщині. Під час обшуку у підозрюваного вилучили телефон і комп’ютерну техніку. Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді, а суд відправив його під варту. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними слідства, він шукав місця розташування Сил оборони, передавав їхні координати російським спецслужбам і встановлював замасковані відеокамери поблизу ймовірних позицій українських військових.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові до суду передали справу 17-річного хлопця, якого підозрюють у підпалах військового автомобіля та локомотива. За даними слідства, він діяв за вказівками через Telegram і виконував завдання під контролем так званого куратора.