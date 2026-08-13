В Харькове более 220 тысяч ВПЛ: сколько прибыло за неделю

Люди на вокзале. Иллюстративное фото: Укрзализныця

В Харькове на учете числятся 220 755 внутренне перемещенных лиц. Только за последнюю неделю в город прибыли еще 1040 ВПЛ. Среди вновь прибывших преобладают жители общин Харьковской области, где расширяется зона принудительной эвакуации.

Об этом сообщила директор Департамента по работе с ВПЛ Виктория Ивченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

Сколько ВПЛ находится в Харькове

На данный момент в Харькове на учете находятся 220 755 внутренне перемещенных лиц. За последнюю неделю в город прибыли еще 1040 переселенцев.

Среди вновь прибывших ВПЛ преобладают люди из Шевченковской, Купянской, Богодуховской и Золочевской общин. По словам Виктории Ивченко, количество новых переселенцев увеличивается из-за расширения зоны принудительной эвакуации.

"Сегодня на учете в городе Харькове числятся 220 755 внутренне перемещенных лиц. Только за прошедшую неделю в город Харьков прибыло 1040 внутренне перемещенных лиц. Преимущественно это ВПЛ из Шевченковской, Купянской, Богодуховской и Золочевской общин.

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Мы наблюдаем именно увеличение числа прибывающих внутренне перемещенных лиц в город Харьков. В связи с тем, что зона эвакуации, именно принудительной, расширяется, и именно количество внутренне перемещенных лиц, прибывающих в город Харьков, мы видим очень большой рост. По поручению городского головы нашим департаментом по работе с внутренне перемещенными лицами на постоянной основе проводятся медицинские осмотры непосредственно по местам временного проживания", — пояснила Ивченко.

Где проживают переселенцы

В Харькове действуют 58 пунктов временного проживания, где проживают около 8 тысяч ВПЛ. Среди них — более 800 детей.

Для внутренне перемещенных лиц также введены скидки на риэлторские услуги. Их размер составляет 7–10%.

Харьковский городской департамент по работе с ВПЛ отвечает, в частности, за содействие в реализации прав внутренне перемещенных лиц и организацию поддержки для них.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на постоянной основе проживают более 217 тысяч человек, переехавших в город из-за войны. Среди них около 14,5 тысяч детей, которые учатся в местных школах. Мэр Игорь Терехов отметил, что эти люди уже стали частью харьковской общины.

Новини.LIVE также писали, что ранее Игорь Терехов предложил ограничить статус внутренне перемещенного лица пятью годами, в течение которых государство должно обеспечить интеграцию людей в новые общины. Он призвал заменить разрозненные программы помощи единой государственной политикой с социальным сопровождением переселенцев. По словам Терехова, поддержка должна включать не только выплаты, но и помощь с жильем, трудоустройством и полноценной интеграцией.