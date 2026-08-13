Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове уже более 220 тысяч ВПЛ: за неделю прибыла еще тысяча

В Харькове уже более 220 тысяч ВПЛ: за неделю прибыла еще тысяча

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 22:43
В Харькове более 220 тысяч ВПЛ: сколько прибыло за неделю
Люди на вокзале. Иллюстративное фото: Укрзализныця

В Харькове на учете числятся 220 755 внутренне перемещенных лиц. Только за последнюю неделю в город прибыли еще 1040 ВПЛ. Среди вновь прибывших преобладают жители общин Харьковской области, где расширяется зона принудительной эвакуации.

Об этом сообщила директор Департамента по работе с ВПЛ Виктория Ивченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

Сколько ВПЛ находится в Харькове

На данный момент в Харькове на учете находятся 220 755 внутренне перемещенных лиц. За последнюю неделю в город прибыли еще 1040 переселенцев.

Среди вновь прибывших ВПЛ преобладают люди из Шевченковской, Купянской, Богодуховской и Золочевской общин. По словам Виктории Ивченко, количество новых переселенцев увеличивается из-за расширения зоны принудительной эвакуации.

"Сегодня на учете в городе Харькове числятся 220 755 внутренне перемещенных лиц. Только за прошедшую неделю в город Харьков прибыло 1040 внутренне перемещенных лиц. Преимущественно это ВПЛ из Шевченковской, Купянской, Богодуховской и Золочевской общин.

Читайте также:

Мы наблюдаем именно увеличение числа прибывающих внутренне перемещенных лиц в город Харьков. В связи с тем, что зона эвакуации, именно принудительной, расширяется, и именно количество внутренне перемещенных лиц, прибывающих в город Харьков, мы видим очень большой рост. По поручению городского головы нашим департаментом по работе с внутренне перемещенными лицами на постоянной основе проводятся медицинские осмотры непосредственно по местам временного проживания", — пояснила Ивченко.

Где проживают переселенцы

В Харькове действуют 58 пунктов временного проживания, где проживают около 8 тысяч ВПЛ. Среди них — более 800 детей.

Для внутренне перемещенных лиц также введены скидки на риэлторские услуги. Их размер составляет 7–10%.

Харьковский городской департамент по работе с ВПЛ отвечает, в частности, за содействие в реализации прав внутренне перемещенных лиц и организацию поддержки для них.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на постоянной основе проживают более 217 тысяч человек, переехавших в город из-за войны. Среди них около 14,5 тысяч детей, которые учатся в местных школах. Мэр Игорь Терехов отметил, что эти люди уже стали частью харьковской общины.

Новини.LIVE также писали, что ранее Игорь Терехов предложил ограничить статус внутренне перемещенного лица пятью годами, в течение которых государство должно обеспечить интеграцию людей в новые общины. Он призвал заменить разрозненные программы помощи единой государственной политикой с социальным сопровождением переселенцев. По словам Терехова, поддержка должна включать не только выплаты, но и помощь с жильем, трудоустройством и полноценной интеграцией.

Харьков Харьковская область переселенцы ВПЛ война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации