В Харькове возросло число раненых после удара КАБ

Поврежденное здание в результате атаки РФ по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Харькове возросло число пострадавших в результате российской атаки. Оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Холодногорскому району.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Число пострадавших после удара управляемой авиабомбой возросло до десяти

По его словам, на данный момент известно о десяти раненых. Среди пострадавших есть люди с тяжелыми травмами.

В Холодногорском районе зафиксирован ещё один обстрел. К счастью, управляемая авиабомба (КАБ) не взорвалась. Сейчас на месте работают взрывотехники.

Последствия атаки РФ по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Также подтверждена гибель одного человека. Жертвой российского обстрела стала 23-летняя девушка.

"Одна девушка находилась в крайне тяжёлом состоянии, ей сразу начали оказывать медицинскую помощь. Она получила осколочное ранение и лишилась нижней конечности", — сказал волонтёр Красного Креста.

Ранее Терехов сообщал, что в результате удара были повреждены трамвай, электрическая сеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и жилые дома, расположенные вблизи места попадания.

На месте атаки продолжают работать спасатели, медики и правоохранители. Информация о последствиях российского обстрела уточняется.

Заявление Игоря Терехова. Скриншот: Игорь Терехов/Telegram

"Второй КАБ, к сожалению, попал в проезжую часть. В это время там находилось большое количество пешеходов, рядом проходил трамвай. По состоянию на эту минуту у нас 10 пострадавших, один человек погиб. Ещё один человек находится в крайне тяжёлом состоянии, он госпитализирован, медики борются за его жизнь. Установлено, что около восьми многоквартирных домов пострадали от взрывной волны — там выбиты окна. Коммунальные службы Харьковского городского совета сейчас занимаются устранением последствий и ликвидацией обстрела", — сообщил в комментарии журналистам Новини.LIVE директор департамента чрезвычайных ситуаций ХГС Богдан Гладких.

Также он добавил, что погибшая женщина была прохожей, а КАБ взорвался примерно в пяти метрах от неё.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение суток, 28 июня, российские войска нанесли удары по Харькову и ещё 24 населённым пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, ещё 26 получили ранения, среди них — двое детей. Под вражескими ударами оказались жилые кварталы, предприятия, автозаправочные станции и складские помещения.

Новини.LIVE информировали, что 28 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе российского беспилотника типа "Шахед" по Шевченковскому району города. Вражеский дрон попал на территорию автозаправочной станции, после чего на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.