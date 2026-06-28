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Главная Харьков Вражеский дрон атаковал Шевченковский район Харькова: один человек пострадал

Вражеский дрон атаковал Шевченковский район Харькова: один человек пострадал

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 14:54
В Харькове зафиксировано попадание в АЗС в результате атаки дрона
Ликвидация пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС

Мэр Харькова 28 июня сообщил о атаке вражеского беспилотника типа "шахед" на Шевченковский район города. Удар пришелся на территорию автозаправочной станции, после чего на место оперативно прибыли экстренные службы.

Об этом Игорь Терехов написал в Telegram, передает Новини.LIVE.

Последствия российской атаки на Харьков

В результате вражеской атаки пострадал один человек — ему оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь. Медики уточняют состояние пострадавшего, а также оказывают всю необходимую поддержку на месте.

Вражеский дрон атаковал Шевченковский район Харькова: один человек пострадал - фото 1
Последствия атаки на Харьков. Фото: скриншот

По предварительной информации, жилые дома в результате удара не пострадали. В то же время специалисты продолжают осмотр территории для фиксации возможных разрушений и дополнительных последствий атаки.

Спасатели и бригады скорой медицинской помощи работают в усиленном режиме. Они ликвидируют последствия обстрела, проверяют прилегающие объекты и обеспечивают безопасность на месте происшествия.

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Как сообщали Новини.LIVE, 28 июня в Харькове было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города. Пострадала 59-летняя женщина.

Также Новини.LIVE писали, что днем 26 июня российские войска атаковали Харьков с помощью FPV-дрона. Вражеский беспилотник попал в крышу одной из автозаправочных станций в Шевченковском районе города.

Харьков Игорь Терехов атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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