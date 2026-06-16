В Харькове продавали справки о беременности: цена услуги

Задержание врача. Фото: Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

В Харькове задержали врача одного из военных медучреждений. Медик предлагала военнослужащей за деньги оформить фиктивную беременность, которая могла бы стать основанием для увольнения со службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Беременность за деньги

По информации Департамента внутренней безопасности Нацполиции, к врачу обратилась военнослужащая контрактной службы, которая подозревала у себя беременность. После обследования врач сообщила, что беременность не подтвердилась, однако предложила другой вариант увольнения со службы.

Следователи утверждают, что подозреваемая пообещала оформить необходимые документы так, будто женщина находится на раннем сроке беременности. В дальнейшем это должно было стать основанием для получения соответствующего заключения военно-врачебной комиссии и расторжения контракта.

Стоимость услуги

По версии правоохранителей, сначала врач оценила свои услуги в 3 000 долларов, но впоследствии согласилась на 2 500 долларов. В эту сумму входило оформление медицинских документов и получение необходимого решения ВЛК.

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Деньги, которые получила врач. Фото: Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины

Для реализации схемы женщину направили на ультразвуковое исследование в частное медицинское учреждение, где ей выдали заключение с указанием срока беременности 6-7 недель. Кроме того, в другом медучреждении ее поставили на специальный учет.

Наказание за злоупотребление влиянием

Правоохранители задержали врача сразу после получения денег. Медику сообщили о подозрении по статье — злоупотребление влиянием. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к сделке.

Фиктивные инвалидности

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правоохранители разоблачили бывшего полицейского из Лозовой. Следствие установило, что в конце февраля 2026 года экс-правоохранитель предложил военнообязанному помощь с отсрочкой. Он заявлял, что может влиять на врачей, медучреждения и должностных лиц, оформляющих инвалидность. За свои «услуги» он требовал 10 тысяч долларов США. Получал деньги частями: 340 тысяч гривен и 64 тысячи гривен наличными, а также 23 тысячи гривен переводом на карту. После этого отправил по почте медицинское заключение о якобы установленной III группе инвалидности.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове правоохранители сообщили о подозрении депутату городского совета, которого считают причастным к организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. "Тур" в Румынию стоил 17 тысяч долларов, а маршрут пролегал через Киев и Одесскую область.

Кроме того, в Харькове Новобаровский суд признал виновным руководителя общественной организации "Волонтерское движение "Вместе мы сила" в содействии незаконному пересечению государственной границы Украины. По данным следствия, мужчина вносил данные военнообязанных лиц в электронную систему «Шлях», оформляя их как водителей-волонтеров, что позволяло им выехать из Украины во время военного положения. За эту услугу он брал 1000 долларов наличными и еще 4000 гривен переводом на банковскую карту.