У Харкові продавали справки про вагітність: ціна послуги

Затримання лікарки. Фото: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України

У Харкові затримали лікарку одного з військових медзакладів. Медикиня пропонувала військовослужбовиці за гроші оформити фіктивну вагітність, яка могла стати підставою для звільнення зі служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Вагітність за гроші

За інформацією Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, до лікарки звернулася військовослужбовиця контрактної служби, яка підозрювала у себе вагітність. Після обстеження медикиня повідомила, що вагітність не підтвердилася, однак запропонувала інший варіант звільнення зі служби.

Слідчі стверджують, що підозрювана пообіцяла оформити необхідні документи так, ніби жінка перебуває на ранньому терміні вагітності. Надалі це мало стати підставою для отримання відповідного висновку військово-лікарської комісії та розірвання контракту.

Вартість послуги

За версією правоохоронців, спочатку лікарка оцінила свої послуги у 3 000 доларів, але згодом погодилася на 2 500 доларів. До цієї суми входило оформлення медичних документів та отримання необхідного рішення ВЛК.

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Для реалізації схеми жінку направили на ультразвукове дослідження до приватного медичного закладу, де їй видали висновок із зазначенням терміну вагітності 6-7 тижнів. Крім того, в іншій медустанові її поставили на спеціальний облік.

Покарання за зловживання впливом

Правоохоронці затримали лікарку одразу після отримання грошей. Медикині повідомили про підозру за статтею — зловживанням впливом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до оборудки.

Фіктивні інвалідності

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що правоохоронці викрили колишнього поліцейського з Лозової. Слідство встановило, що наприкінці лютого 2026 року експравоохоронець запропонував військовозобов’язаному допомогу з відстрочкою. Він заявляв, що може впливати на лікарів, медзаклади та посадовців, які оформлюють інвалідність. За свої "послуги" він вимагав 10 тисяч доларів США. Отримував гроші частинами: 340 тисяч гривень і 64 тисячі гривень готівкою, а також 23 тисячі гривень переказом на картку. Після цього надіслав поштою медичний висновок про нібито встановлену ІІІ групу інвалідності.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові правоохоронці повідомили про підозру депутату міської ради, якого вважають причетним до організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. "Тур" до Румунії коштував 17 тисяч доларів, а маршрут пролягав через Київ та Одеську область.

Крім того, у Харкові Новобарівський суд визнав винним керівника громадської організації "Волонтерський рух "Разом ми сила" у сприянні незаконному перетину державного кордону України. За даними слідства, чоловік вносив дані військовозобов’язаних осіб до електронної системи "Шлях", оформлюючи їх як водіїв-волонтерів, що давало їм змогу виїхати з України під час воєнного стану. За цю послугу він брав 1000 доларів готівкою та ще 4000 гривень переказом на банківську картку.