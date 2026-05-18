Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Главная Харьков В Харькове за сутки подорожал бензин А-95 и премиум: цены сегодня

Дата публикации 18 мая 2026 14:33
Машины на заправке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области 18 мая снова изменились средние цены на топливо. Больше всего за сутки подорожал бензин А-95 премиум, тогда как автогаз наоборот немного подешевел.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Стоимость топлива в Харькове 18 мая

По состоянию на 18 мая средние цены на топливо в Харьковской области следующие:

  • бензин А-95 премиум — 78,71 грн за литр;
  • бензин А-95 — 73,12 грн за литр;
  • бензин А-92 — 67,43 грн за литр;
  • дизельное топливо — 87,54 грн за литр;
  • автомобильный газ — 47,39 грн за литр.

По сравнению с прошлыми сутками, 17 мая:

  • А-95 премиум подорожал на 1,14 грн;
  • А-95 прибавил 50 копеек;
  • А-92 вырос на 40 копеек;
  • дизель остался без изменений;
  • автогаз подешевел на 28 копеек.

Цены на топливо на АЗС Харьковщины 18 мая

  • ОККО — А-95+ по 81,90 грн, А-95 по 78,90 грн, дизель по 89,90 грн, газ по 48,90 грн;
  • WOG — А-95+ по 81,90 грн, А-95 по 78,90 грн, дизель по 89,90 грн, газ по 48,90 грн;
  • SOCAR — А-95+ по 80,90 грн, А-95 по 77,90 грн, дизель по 88,90 грн, газ по 48,90 грн;
  • UPG — А-95+ по 77,90 грн, А-95 по 75,90 грн, дизель по 85,90 грн, газ по 46,90 грн;
  • Ovis — А-95+ по 77,49 грн, А-95 по 74,49 грн, А-92 по 70,49 грн, дизель по 88,40 грн, газ по 46,99 грн;
  • UKRNAFTA — А-95+ по 75,90 грн, А-95 по 72,90 грн, А-92 по 67,90 грн, дизель по 86,90 грн, газ по 46,90 грн;
  • Marshal — А-95+ по 74,99 грн, А-95 по 71,99 грн, дизель по 86,49 грн, газ по 46,69 грн;
  • U.GO — А-95 по 72,90 грн, А-92 по 67,90 грн, дизель по 86,90 грн, газ по 46,90 грн;
  • Rodnik — А-95 по 70,99 грн, дизель по 87,99 грн, газ по 46,99 грн;
  • SUN OIL — А-95 по 69,99 грн, А-92 по 65,99 грн, дизель по 85,79 грн, газ по 47,09 грн;
  • БРСМ-Нафта — А-95 по 69,99 грн, дизель по 85,79 грн, газ по 46,69 грн;
  • ДНЕПРНАФТА — А-95 по 68,99 грн, дизель по 88,99 грн, газ по 46,79 грн;
  • Brent Oil — А-95 по 66,85 грн, А-92 по 64,85 грн, дизель по 86,75 грн, газ по 47,45 грн.

Удары дронами по АЗС Харькова

В конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. 1 и 2 мая российские дроны атаковали сразу несколько заправок в Харькове и Чугуеве. Попадания зафиксировали по меньшей мере по четырем-пяти автозаправочным станциям в разных районах города. На некоторых объектах горели газовые емкости и топливное оборудование.

Городской голова Игорь Терехов заявлял, что только с 27 апреля по 3 мая РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова. По его словам, часть заправок атаковали повторно, а для ударов российские войска могли использовать дроны типа V2U с искусственным интеллектом, которые были настроены именно на топливную инфраструктуру.

Ранее Новини.LIVE писали, что 18 мая российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Сам транспорт получил значительные повреждения.

Также Новини.LIVE сообщали, что 16 мая российские войска массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Оккупанты попали в парковку возле одного из домов, где стояли автомобили. В результате пожара несколько транспортных средств сгорело.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
