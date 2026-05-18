У Харкові за добу подорожчав бензин А-95 і преміум: ціни сьогодні

У Харківській області 18 травня знову змінилися середні ціни на пальне. Найбільше за добу подорожчав бензин А-95 преміум, тоді як автогаз навпаки трохи подешевшав.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Вартість пального у Харкові 18 травня

Станом на 18 травня середні ціни на пальне у Харківській області такі:

бензин А-95 преміум — 78,71 грн за літр;

бензин А-95 — 73,12 грн за літр;

бензин А-92 — 67,43 грн за літр;

дизельне паливо — 87,54 грн за літр;

автомобільний газ — 47,39 грн за літр.

У порівнянні з минулою добою, 17 травня:

А-95 преміум подорожчав на 1,14 грн;

А-95 додав 50 копійок;

А-92 зріс на 40 копійок;

дизель залишився без змін;

автогаз подешевшав на 28 копійок.

Ціни на пальне на АЗС Харківщини 18 травня

ОККО — А-95+ по 81,90 грн, А-95 по 78,90 грн, дизель по 89,90 грн, газ по 48,90 грн;

WOG — А-95+ по 81,90 грн, А-95 по 78,90 грн, дизель по 89,90 грн, газ по 48,90 грн;

SOCAR — А-95+ по 80,90 грн, А-95 по 77,90 грн, дизель по 88,90 грн, газ по 48,90 грн;

UPG — А-95+ по 77,90 грн, А-95 по 75,90 грн, дизель по 85,90 грн, газ по 46,90 грн;

Ovis — А-95+ по 77,49 грн, А-95 по 74,49 грн, А-92 по 70,49 грн, дизель по 88,40 грн, газ по 46,99 грн;

UKRNAFTA — А-95+ по 75,90 грн, А-95 по 72,90 грн, А-92 по 67,90 грн, дизель по 86,90 грн, газ по 46,90 грн;

Marshal — А-95+ по 74,99 грн, А-95 по 71,99 грн, дизель по 86,49 грн, газ по 46,69 грн;

U.GO — А-95 по 72,90 грн, А-92 по 67,90 грн, дизель по 86,90 грн, газ по 46,90 грн;

Rodnik — А-95 по 70,99 грн, дизель по 87,99 грн, газ по 46,99 грн;

SUN OIL — А-95 по 69,99 грн, А-92 по 65,99 грн, дизель по 85,79 грн, газ по 47,09 грн;

БРСМ-Нафта — А-95 по 69,99 грн, дизель по 85,79 грн, газ по 46,69 грн;

ДНІПРОНАФТА — А-95 по 68,99 грн, дизель по 88,99 грн, газ по 46,79 грн;

Brent Oil — А-95 по 66,85 грн, А-92 по 64,85 грн, дизель по 86,75 грн, газ по 47,45 грн.

Удари дронами по АЗС Харкова

Наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. 1 та 2 травня російські дрони атакували одразу кілька заправок у Харкові та Чугуєві. Влучання зафіксували щонайменше по чотирьох-п’яти автозаправних станціях у різних районах міста. На деяких об’єктах горіли газові ємності та паливне обладнання.

Міський голова Ігор Терехов заявляв, що лише з 27 квітня по 3 травня РФ завдала 15 ударів по 11 АЗС Харкова. За його словами, частину заправок атакували повторно, а для ударів російські війська могли використовувати дрони типу V2U зі штучним інтелектом, які були налаштовані саме на паливну інфраструктуру.

Раніше Новини.LIVE писали, що 18 травня російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Сам транспорт зазнав значних ушкоджень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 16 травня російські війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Окупанти поцілили в парковку біля одного з будинків, де стояли автомобілі. Унаслідок пожежі декілька транспортних засобів згоріло.