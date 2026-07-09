В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после атаки 8 июля 2026 года

Многоэтажный дом в Харькове после обстрела 8 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Украины

Вечером в среду, 8 июля, в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте обстрела. К ним привлекали спасателей, саперов, альпинистов и коммунальщиков. Два человека погибли, а число пострадавших превысило четыре десятка.

Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия российской атаки на Харьков 8 июля

Пострадали 42 человека, в том числе четверо детей. Более 20 людям понадобилась помощь психологов ГСЧС.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что утром 8 июля россияне атаковали Харьков. Под ударом оказался пятиэтажный дом в Немишлянском районе города. По состоянию на 11:37 было известно о двух погибших и более двух десятках пострадавших.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что в течение суток 7 июля под российскими обстрелами находились Харьков и 12 населенных пунктов области. Два человека погибли. Пострадавших более 30, шестеро из них — дети.