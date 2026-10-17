Люди идут с зонтиками. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове и области в воскресенье, 18 октября, ожидается облачная погода с дождями. Местами видимость будет ухудшаться из-за тумана. Несмотря на осадки, днём будет достаточно тепло, а температура воздуха в отдельных районах области достигнет +20 °C. Дождливая погода сохранится и в начале следующей недели, однако уже во вторник существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков.

Реклама

Погода в Харькове 18 октября

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 18 октября, в Харькове ожидается небольшой дождь и слабый туман. Ветер будет восточный, со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +11…+13 °C, а днем поднимется до +15…+17 °C.

Погода в Харьковской области 18 октября

По области 18 октября будет облачно. Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах возможен туман. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать +10…+15 °C, днем воздух прогреется до +15…+20 °C.

Прогноз на ближайшие дни

В понедельник, 19 октября, в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь, а днем осадки ожидаются лишь местами. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °C, днем — +14…+19 °C.

Читайте также:

Во вторник, 20 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность без значительных осадков. Восточный ветер сохранится со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура опустится до +8…+13 °C, а днём поднимется до +15…+20 °C.

Подготовка к зиме в Харькове: последние новости

Новини.LIVE сообщали, что Харьков готовится к отопительному сезону в условиях постоянных российских атак. Мэр Игорь Терехов рассказал, что коммунальные службы разрабатывают различные сценарии на случай повреждения энергетической инфраструктуры. По его словам, перенесение зимы будет зависеть не только от подготовки города, но и от интенсивности обстрелов и работы противовоздушной обороны.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время предстоящего отопительного сезона в Харькове под угрозой может оказаться не только электроснабжение, но и водная инфраструктура. Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик отметил, что из-за постоянных российских атак сложно оценить готовность города к холодам. Повреждение инфраструктуры остается одним из главных рисков для коммунальных служб.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове перед отопительным сезоном устанавливают дополнительное энергетическое оборудование и модульные котельные. Мэр Игорь Терехов рассказал, что подготовка к следующей зиме начинается еще до завершения предыдущей. Коммунальные службы работают над укреплением энергетической устойчивости города и восстановлением поврежденных сетей.