Людий йдуть пі парасолями. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові та області в неділю, 18 жовтня, очікується хмарна погода з дощами. Подекуди видимість погіршуватиметься через туман. Попри опади, вдень буде досить тепло, а температура повітря в окремих районах області сягне +20 °C. Дощова погода збережеться і на початку наступного тижня, проте вже у вівторок істотних опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків.

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Погода в Харкові 18 жовтня

За прогнозом синоптиків, у неділю, 18 жовтня, в Харкові очікується невеликий дощ та слабкий туман. Вітер буде східний, зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +11…+13 °C, а вдень підніметься до +15…+17 °C.

Погода на Харківщині 18 жовтня

По області 18 жовтня буде хмарно. Прогнозують невеликий, місцями помірний дощ. В окремих районах можливий туман. Східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +10…+15 °C, удень повітря прогріється до +15…+20 °C.

Прогноз на найближчі дні

У понеділок, 19 жовтня, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде дощ, а вдень опади очікуються лише місцями. Вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °C, вдень — +14…+19 °C.

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У вівторок, 20 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Східний вітер збережеться зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура опуститься до +8…+13 °C, а вдень підніметься до +15…+20 °C.

Підготовка до зими у Харкові: останні новини

Новини.LIVE повідомляли, що Харків готується до опалювального сезону під постійними російськими атаками. Міський голова Ігор Терехов розповів, що комунальні служби розробляють різні сценарії на випадок пошкодження енергетичної інфраструктури. За його словами, проходження зими залежатиме не лише від підготовки міста, а й від інтенсивності обстрілів та роботи протиповітряної оборони.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час майбутнього опалювального сезону в Харкові під загрозою може опинитися не лише електропостачання, а й водна інфраструктура. Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що через постійні російські атаки складно оцінити готовність міста до холодів. Пошкодження інфраструктури залишається одним із головних ризиків для комунальних послуг.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Харкові встановлюють додаткове енергетичне обладнання та модульні котельні перед опалювальним сезоном. Міський голова Ігор Терехов розповів, що підготовка до наступної зими починається ще до завершення попередньої. Комунальні служби працюють над посиленням енергетичної стійкості міста та відновленням пошкоджених мереж.