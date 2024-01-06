В Харькове раздались сильные взрывы 6 января

В Харькове раздаются громкие взрывы
В Украине во всех областях объявлена воздушная тревога. Местные жители Харькова отмечают, что слышали несколько мощных взрывов в городе.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Взрывы в Харькове 6 января
Харьковские телеграмм-каналы массово распространяют информацию о взрывах. По их информации в пригороде Харькова сегодня, 6 января, около 10:00 были слышны громкие взрывы. До этого в Украине была объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что по предварительной информации взрывы прогремели под Харьковом,и их было по меньшей мере два. Пока официального подтверждения взрывов нет, а также нет данных о повреждении инфраструктуры.
Сейчас во всех регионах Украины раздается воздушная тревога и существует угроза ракетного поражения.
Напомним, воздушная тревога на всей территории Украины объявлена из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. Для регионов существует угроза применения авиационных средств поражения.
Добавим, российские войска совершили атаку на город Купянск на Харьковщине с РСЗО, поразив территорию лицея. В результате атаки было повреждено здание образовательного учреждения, также есть раненая.
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