В Харькове раздались сильные взрывы 6 января

Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: ria-m.tv

В Украине во всех областях объявлена воздушная тревога. Местные жители Харькова отмечают, что слышали несколько мощных взрывов в городе.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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Взрывы в Харькове 6 января

Харьковские телеграмм-каналы массово распространяют информацию о взрывах. По их информации в пригороде Харькова сегодня, 6 января, около 10:00 были слышны громкие взрывы. До этого в Украине была объявлена воздушная тревога.

Скриншот поста телеграмм-канала "24 канал"

Отмечается, что по предварительной информации взрывы прогремели под Харьковом,и их было по меньшей мере два. Пока официального подтверждения взрывов нет, а также нет данных о повреждении инфраструктуры.

Скриншот поста Суспільного

Скриншот поста телеграмм-канала "Харьков Life"

Сейчас во всех регионах Украины раздается воздушная тревога и существует угроза ракетного поражения.

Карта воздушных тревог

Напомним, воздушная тревога на всей территории Украины объявлена из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. Для регионов существует угроза применения авиационных средств поражения.

Добавим, российские войска совершили атаку на город Купянск на Харьковщине с РСЗО, поразив территорию лицея. В результате атаки было повреждено здание образовательного учреждения, также есть раненая.