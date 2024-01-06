В Харкові пролунали сильні вибухи 6 січня

В Харкові лунають гучні вибухи
В Україні в усіх областях оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі Харкова зазначають, що чули декілька потужних вибухів у місті.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Вибухи у Харкові 6 січня
Харківські телеграм-канали масово поширюють інформацію про вибухи. За їх інформацією у передмісті Харкова сьогодні, 6 січня, близько 10:00 було чутно гучні вибухи. До цього в Україні було оголошено повітряну тривогу.
Зазначається, що за попередньою інформацією вибухи пролунали під Харковом і їх було щонайменше два. Наразі офіційного підтвердження вибухам немає, а також немає даних про пошкодження інфраструктури.
Зараз в усіх регіонах України лунає повітряна тривога та існує загроза ракетного ураження.
Нагадаємо, повітряну тривогу на всій території України оголошено через зліт російських літаків МіГ-31К. Наразі для регіонів існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Додамо, російські війська здійснили атаку на місто Куп'янськ на Харківщині з РСЗВ, вразивши територію ліцею. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля освітнього закладу, також є поранена.
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